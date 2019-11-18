中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦002穿越台灣海峽後，共軍「解放軍報」今利用頭版位置，惡炒去年「繞島巡航」時有玉山為背景的轟-6K戰機照，這張照片真偽備受爭議，文中卻據此宣稱「寶島在我懷中，祖國在我心中」，還披露機隊當時遭我方戰機接近反制後，「解放軍」空軍變本加厲，「不久後」進一步「實現」了「繞島巡航」模式的新突破：「多架轟-6K戰機分別從寶島南北兩端同時雙向飛行，預警機和殲擊機前出巴士海峽、宮古海峽區域實施指揮控制和伴隨掩護。預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系」。

這篇標題為「戰神狂嘯九天」的文章，刊登在解放軍報今日頭版下方，同時搭配三版相關報導，以舊照包裝對台灣威脅的圖謀，釋放政治訊息。報導中自導自演，以記者角度在航空兵團榮譽室櫥窗內找到這張照片為引，指稱這張照片是某年12月兩架轟-6K戰機飛越宮古海峽、過巴士海峽，到達台灣東面所攝。「艙內電子航圖上，寶島緊緊依偎在祖國母親的身旁；艙外，寶島中央山脈隱約可見」。

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報導同時宣稱：2018年4月18日至20日，「模範轟炸機大隊」所在團連續3天開展繞島巡航，有兩架不明機接近到轟6-K右機翼下方30米左右，「還不時亮出機腹，秀一下掛載的導彈」。「對方飛行員的處置動作極不專業，稍有不慎，極可能造成空中擦碰，非常危險。對峙狀態大約持續了近40分鐘。」