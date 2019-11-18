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中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦002穿越台灣海峽後，共軍「解放軍報」今利用頭版位置，惡炒去年「繞島巡航」時有玉山為背景的轟-6K戰機照，這張照片真偽備受爭議，文中卻據此宣稱「寶島在我懷中，祖國在我心中」，還披露機隊當時遭我方戰機接近反制後，「解放軍」空軍變本加厲，「不久後」進一步「實現」了「繞島巡航」模式的新突破：「多架轟-6K戰機分別從寶島南北兩端同時雙向飛行，預警機和殲擊機前出巴士海峽、宮古海峽區域實施指揮控制和伴隨掩護。預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系」。

這篇標題為「戰神狂嘯九天」的文章，刊登在解放軍報今日頭版下方，同時搭配三版相關報導，以舊照包裝對台灣威脅的圖謀，釋放政治訊息。報導中自導自演，以記者角度在航空兵團榮譽室櫥窗內找到這張照片為引，指稱這張照片是某年12月兩架轟-6K戰機飛越宮古海峽、過巴士海峽，到達台灣東面所攝。「艙內電子航圖上，寶島緊緊依偎在祖國母親的身旁；艙外，寶島中央山脈隱約可見」。

報導同時宣稱：2018年4月18日至20日，「模範轟炸機大隊」所在團連續3天開展繞島巡航，有兩架不明機接近到轟6-K右機翼下方30米左右，「還不時亮出機腹，秀一下掛載的導彈」。「對方飛行員的處置動作極不專業，稍有不慎，極可能造成空中擦碰，非常危險。對峙狀態大約持續了近40分鐘。」

報導除引用2018年4月19日國台辦發言人就共機「繞島巡航」表示：「任何人、任何勢力不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強能力」外，還宣稱「聽從祖國和人民召喚，越是艱險越向前」。「不久後，空軍再次實現繞島巡航模式的新突破：多架轟-6K戰機分別從寶島南北兩端同時雙向飛行，預警機和殲擊機前出巴士海峽、宮古海峽區域實施指揮控制和伴隨掩護。預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系」。

中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦002穿越台灣海峽後，共軍「解放...
中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦002穿越台灣海峽後，共軍「解放軍報」今利用頭版位置，惡炒去年「繞島巡航」時有玉山為背景的轟-6K戰機照。圖／翻攝解放軍報
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中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦002穿越台灣海峽後，共軍「解放...
中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦002穿越台灣海峽後，共軍「解放軍報」今利用頭版位置，惡炒去年「繞島巡航」時有玉山為背景的轟-6K戰機照。圖／翻攝解放軍報
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