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中共航母通過台海 國安人士：北京介入台灣大選動作恐升高

2019-11-18 00:42聯合報 記者程嘉文丘采薇、鄭媁／台北報導

中共新造航空母艦通過台灣海峽駛向南海，圖為航母完成首次海上試驗任務。 （新華社）
中共新造航空母艦通過台灣海峽駛向南海，圖為航母完成首次海上試驗任務。 （新華社）
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中共新造航空母艦通過台灣海峽駛向南海，蔡政府國安人士認為，此舉反映北京介入台灣大選的動作可能升高，但因本艦尚未形成完整戰力，政治宣示大於實質意義。國防部前副部長陳永康研判，可能是到海南島的榆林軍港舉辦成軍典禮，趁機將政治效應擴大。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則說，台灣海峽是公海，任何國家軍艦都有權經過，共軍航艦通過台海也非首度，希望國軍保持監控，並作好相關因應措施準備，不必刻意泛政治化。

共軍這艘新造航艦基本設計仍仿造現役的遼寧號，由於出塢下水已逾卅個月，外界研判距離正式成軍已不遠。至於遼寧號航艦二○一二年成軍以來，曾六度南下，其中三度是年底南下，到海南島進行「度冬」訓練；總計十一次經過台灣附近水域，其中九次都走台灣海峽。

擔任韓國瑜國政顧問的國防部前副部長、海軍備役上將陳永康說，共軍新造航空母艦只要有動作，周邊國家都會高度關注，對北京而言，當然有一定政治附加價值。從專業面看，南下可能是前往海南島雅龍灣執行「校磁」及「整磁」，以減低磁性水雷的威脅。

國安人士分析，美國加速推動印太戰略，在泰國的東協國防部長擴大會議上，美方表示將向北京關切東海及南海問題。中方派艦隊航經台海，在提醒美方正視中國軍事存在的事實。此外，習近平已對香港定出「止暴制亂」基調，艦隊南行凸顯北京在香港議題上有完全主控權。至於台灣大選在即，此動作不無恫嚇企圖，也反映其對大選介入，可能持續升高。

北京台灣海峽國防部台海航空母艦

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