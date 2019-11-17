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美日艦艇緊跟共軍穿行台灣海峽 兩艘都是神盾艦

2019-11-17 19:59聯合報 記者洪哲政／即時報導

軍方證實，尾隨共軍「002航母」的美軍艦艇，是美軍神盾艦韋恩·邁耶號（DDG-1...
軍方證實，尾隨共軍「002航母」的美軍艦艇，是美軍神盾艦韋恩·邁耶號（DDG-108）。圖／韋恩·邁耶號臉書粉絲專頁
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國防部今天主動披露中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。軍方證實，尾隨共軍「002航艦」的美日軍艦，分別是美軍神盾艦韋恩·邁耶號（DDG-108）及日本自衛隊神盾雷達飛彈驅逐艦島風艦（DDG 172 ），相關艦艇今晚就會駛出台灣海峽。

國防部今日（17）下午發出新聞稿主動披露表示，中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。我方則全程派遣機、艦掌握監控與應處。

據指出，中國首艘自製航母002 航艦與所屬護衛艦隊，昨晚從台灣海峽北端進入，美、日、台三方軍艦均全程監控，今晚就會進入南海，艦群返回大連母港時，勢必會再穿行台灣海峽。

軍方證實，尾隨在002航艦後的美國海軍神盾艦是韋恩.邁耶號（USG Wayne E. Meyer DDG 108)，日本艦艇則是自衛隊神盾艦島風艦（DDG 172） 。均尾隨而我海軍艦隊則自昨晚起即派成功級艦在海峽進行監控。共軍航母今晚就會駛出台灣海峽。

軍方證實，尾隨共軍「002航母」的美軍艦艇，是美軍神盾艦韋恩·邁耶號（DDG-1...
軍方證實，尾隨共軍「002航母」的美軍艦艇，是美軍神盾艦韋恩·邁耶號（DDG-108）。圖/韋恩·邁耶號臉書粉絲專頁
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台灣海峽神盾軍艦

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