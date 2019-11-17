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中共首艘自製航母今駛入台海 環時：真巧

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中共新造航艦駛入台海 府：國軍嚴密掌握 請國人放心

2019-11-17 17:58聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

國防部發布消息，中共首艘自製航空母艦，在護衛艦的伴隨下，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日均派出軍艦在後尾隨。

對此總統府發言人張惇涵表示，有關中國軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，各項包括預警等在內，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

總統府也再次呼籲，維持兩岸間的和平穩定、確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標。作為兩岸以及區域間一員，北京當局應當珍惜得來不易的兩岸與區域和平穩定，善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所期待。

總統府發言人國軍北京

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