中共新造航艦駛入台灣海峽 美日與我國軍監控中
2019-11-17 16:28
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
國防部17日下午發布新聞稿宣布，中共首艘自製航空母艦，在護衛艦的伴隨下，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日均派出軍艦在後尾隨。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦，完全掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。
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依據以往慣例，共軍艦艇行經台灣海峽，都維持在中線以西；國軍的海峽偵巡艦，或是美方艦艇通過，則維持在中線以東。
中共現役航艦遼寧號，是來自前蘇聯的「瓦良格」號，共均稱其為001型。第一艘國造航艦於大連船舶重工製造，2017年4月26日出塢下水。2018年5月18日，完成首次出海試驗，至今已經完成八次以上的海上測試，包括艦載機起降在內。
值得注意的是，依據海事慣例，船舶在下水時命名，但大陸當局對這艘航艦的船名，始終諱莫如深。2017年4月27日下水次日，中共國防部發言人楊宇軍在記者會中表示，該艦命名會遵守《海軍艦艇命名條例》，以省命名。
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