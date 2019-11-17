中科院軍品難外銷 要送美國組裝打成美國牌才能賣
2019-11-17 13:20
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
中科院研發各式軍備，究竟有無外銷的決心或管道，官員透露，這條路一定要走，現在也有少數裝備與技術在保密狀況下輸出。但在美方壓制下，相當有限。
官員舉例，中科院曾研發出戰車駕駛模擬器，當年受到美方邀請送到美國本土軍備展參展，廣受美軍尤其裝甲部隊好評，認為應該可以對外銷售。但美方要求，中科院若要對其他國家外銷這型戰車模擬器，必須要跟著軍售走，規定要有70%在美國本土製造，要先送到美國重新組裝，打成美國品牌，才能賣到其他國家。
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中科院利用老舊的F-5E戰機，切下機頭作成座艙駕駛模擬器，否則當成廢鐵1公斤僅12-15元，中科院作成模擬器價值5000萬元，美方曾來問，能不能賣給墨西哥，但同樣受制上開條件。
官員表示，中科院軍品外銷是勢必要走的路，但受制美方，以致市場受限，軍備成品使用者不多，還需要努力。
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