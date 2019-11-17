國造增程火箭遭外交因素拋棄 杲中興訴說昔日研發之難
108年度國防報告書揭示國軍戰力整建重點，提及在灘岸決勝部分，計畫「研製精準火箭」，建構灘岸作戰不對稱戰力。中山科學研究院去年接受參謀本部指示以「雷昇專案」研發射程300公里的雷霆2000增程型多管火箭系統，以對應共軍相同性能的衛士火箭，但被國防部形容「打得到，但打不準」，意謂精準導引有問題，陸軍明年因此同時以「轟雷專案」為名編列150億元，對美採購海馬斯（HIMARS）多管火箭系統。官員透露，中科院根本未接獲軍種對武器裝備確切諸元的需求，而採購轉向是「外交」因素。
中科院日前公布現行研發各項軍民通用裝備，中科院長杲中興特別回憶他十餘年前擔任所長率領團隊研發雷霆2000多管火箭歷程。他表示，中科院自力研發火箭彈在台灣尤其困難，由於九鵬靶場場地限制，只能對海射擊，彈頭射擊出去後落海無法撈回，中科院無法藉由足夠射擊數量取得有效數據，必須採取克難方法取得。
他說，雷霆2000研發試射時，一發射出去彈頭就斷裂，懷疑裡面有東西造成彈頭結構受損，後來發現有一枚彈是如此，頂蓋用的防火帽用的膠不對造成脫落。而當年為找落彈，他找了10名員工，每一個各拿一台攝影機，圍著發射車100公尺站一個，各自瞄準彈箱射口特定方位，彈一出砲口每人按快門到底，終有一人拍到。杲中興說，這10人小組為1了拍照，買了一堆衝天炮到石門水庫練習，兩眼睜開，一眼看鞭砲，一眼看攝影機苦練。
杲中興表示，他當年擔任所長，站拍攝點第一個，位於發射口左前方100公尺，當時規定射場上不准有人，他們都站在射場後面，他趴在射堡水塔後帶鋼盔拍攝，差點被發射火藥塊砸到，用這種克難方式，找出大小廿餘個零件缺陷等問題。
杲中興說，中科院最後終於發現折斷的問題，發現彈頭與發動機是以大螺栓鎖起來，因發動燃燒時彈是加速度往右旋高速打出，但在藥室燃燒完，發動機沒有推力減速之後，很重的彈頭段仍慣速在高速右旋轉，尾管卻是逆向轉。
他也披露，中科院當年以迎曦計畫引進的轉子引擎，目前應用在劍翔無人機上，研發初期無人機發射後發動機立即失效，後來發現噴流含有鎂形成的電流，干擾無人機引擎，後來中科院在推進段包覆鋁箔紙解決。
而國軍為建構「重層嚇阻」戰力，由中科院進行包括天弓、天劍以及雄二、雄三超音速飛彈的增程型性能提升計劃，據指出，陸軍雷霆2000多管火箭性能提升案，國防部已編列預算由中科院在3年內，以天弓防空飛彈彈體的縮小版研改為火箭彈，分別完成射程超過100公里以及200公里的兩型遠程火箭系統，讓雷霆2000多管火箭系統成為國軍專門攻擊解放軍集結目標的遠程砲兵武力。
但中科院尚未完成研發，陸軍即傳來轉向採購射程300公里的美製海馬斯火箭系統。國防部官員曾私下解釋轉向原因，是中科院技術「打得到，但打不準」。
但官員說，中科院根本未接獲軍種對武器裝備確切的諸元需求，對於陸軍轉向，他坦言，我國軍購多受「外交」因素影響。
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