中科院完成「潛艦浮標式衛星天線」研發投入潛艦國造

2019-11-17 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中科院日前展示各類新型通信機種，研發人員披露，中科院在研發通信系統基礎下，完成「潛艦浮標式衛星天線」技術研發，現正投入潛艦國造應用。

中科院日前展示為國軍部隊研發的各項最新通信機種，包括RT-3000通信機、手持式無線電系統，PRC-506高頻軟體無線電通信機，相關裝備均具獨立生存能力。中科院說，根據歷次救災部署實驗得知，與民用通信機相較，軍用通信機能獨立生存，不受天候與電力影響，可滿足各軍種作戰需求。

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中科院資通所小組長王政廳表示，RT-3000通信機為資通所自製新一代通信機種，具寬頻通信、保密安全及戰術型隨意通網路性能，具備自動組網、自動路由功能，可提供使用者進行語音及數據傳輸。

王政廳表示，新研發的手持式無線電系統具跳展頻、高傳輸率、行動中通信、自動中繼及網路管理等功能，具數位化即時通訊、輕量化以保持高度機動性、寬頻及高傳輸速率建立編組間通信構連，具隨意通功能之無線電機，可克服地形地物遮障，突破通信盲點，達成語音、數據通聯目標。

王政廳指出，指出，PRC-506高頻軟體無線電通信機具備語音數據通信能力，系統控制器為手持式智慧裝置，操作平易近人好上手，內建第二代以及第三代自動鏈路建立協定，選配之保密器以及跳頻功能可提供通信安全以及抗干擾能力。

王政廳表示，資通所同時研發出氣體感測物聯網系統，採陣列型並聯式氣體感測元件，偵測環境中有害氣體數值，結合人工智慧技術，運用不同氣體的特徵，達到智能化氣體辨識，能應用於營區、公共場所反恐之用。