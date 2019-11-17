中科院「光榮之星」艇任務解秘：研發新型短程反艦飛彈

2019-11-17 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中科院自費建造類同小型飛彈巡邏艇「光榮之星」，真實任務曝光。中科院證實，因應軍種需求，中科院以科研計畫建案研發射程「比雄二短、比雄一長」的新型短程反艦飛彈，光榮之星就是為測試此一彈種與射控系統的海上載台。

中科院自行投資用來作為海用武器系統測試載台的「光榮之星」號，今年3月舉行下水典禮，5月31日交船，下半年已開始運作。這艘80噸級的光榮之星仿若沱江級艦縮小版，同樣屬於穿浪型雙體船，噸位約80噸，船長28公尺，船寬8.4公尺。中科院表示，中科院進一步說，為使各項自主研發武器任務順遂，並提升研發之人力、財力、物力等效能，因此籌建可供自主運用的海上測試用途工作船。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高層證實，興建此艦目的是為研發短程反艦飛彈與射控系統，由於外界「誤會」此案是前參謀總長李喜明宣示建造的微型飛彈突擊艇，中科院表示「完全無關」，光榮之星是專為新反艦彈種與專用射控系統而建造的海上測試平台。