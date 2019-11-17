中科院新型飛彈渦輪引擎曝光 能隨軍3D列印出來

2019-11-17 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中科院日前首度公布大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、緊緻程度佳，射程100公里內彈種都適用，而這種引擎可採用中科院研發的3D列印設備與粉末，隨軍由部隊在40到50小時內自行「列印」出來。顯示中科院近年研發新型彈種不綴。

中科院表示，中科院在國防部、經濟部與科技部指導下，投入金屬積層製造及應用技術開發，搭配500W光纖雷射源，開發出國防及航太產業規格的武器零件3D列印機，現有已完成10公分乘以10公分的設備，明年（2020）將推出大型1米2乘以40公分的列印裝備，能列印更大的軍備零件，製造出的工件可符合國防及航太產業的規格。

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