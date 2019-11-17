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中科院新型飛彈渦輪引擎曝光 能隨軍3D列印出來

2019-11-17 10:11聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

中科院日前首度公布大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、緊緻程度佳，射程100公里內彈種都適用，而這種引擎可採用中科院研發的3D列印設備與粉末，隨軍由部隊在40到50小時內自行「列印」出來。顯示中科院近年研發新型彈種不綴。

中科院表示，中科院在國防部、經濟部與科技部指導下，投入金屬積層製造及應用技術開發，搭配500W光纖雷射源，開發出國防及航太產業規格的武器零件3D列印機，現有已完成10公分乘以10公分的設備，明年（2020）將推出大型1米2乘以40公分的列印裝備，能列印更大的軍備零件，製造出的工件可符合國防及航太產業的規格。

中科院展示這款3D列印機能列印的裝備，其中包括完整的CS200渦輪引擎與配件。中科院研發人員指出，這種引擎適用於戰機或無人機載飛彈或射程100公里內的彈種，過去需仰賴鑄造與焊接，現可藉由3D列印設備在40到50個小時內一體成型完整列印出來。中科院力推在軍方廠庫甚至在大型補給軍艦如磐石艦上配備，可隨時針對軍方所需零件自行列印。

中科院日前首度公布大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、...
中科院日前首度公布大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、緊緻程度佳，射程100公里內彈種都適用，
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中科院日前首度公布大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、...
中科院日前首度公布大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、緊緻程度佳，射程100公里內彈種都適用。記者洪哲政/攝影
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CS200渦輪引擎配件不需再鑄造焊接，都可用3D列印技術列印出來。記者洪哲政/攝...
CS200渦輪引擎配件不需再鑄造焊接，都可用3D列印技術列印出來。記者洪哲政/攝影
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