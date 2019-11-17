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獨／野雞大學化？ 私立科大機械所碩論研究夜市、命理

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美當年阻我研發攻陸飛彈 中科院長爆氣現身說法

2019-11-17 10:11聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國軍在台海飛彈危機後，下令中科院展開研發地對地巡弋雄二E飛彈任務，國家政策基金會高級助理研究員揭仲披露，此事當年遭美國極力反對，阻撓我國取得關鍵零組件，曾讓我軍研發「雄風二E」巡弋飛彈的時程被迫延後。中科院長杲中興日前受訪也證稱，當年他率領團隊研發「鯤鵬引擎」，關鍵零件使用美方提供的金屬加工技術手冊來鑄造，卻通通失敗，後來竟發現「這是美國故意給的數據」；中科院靠蒐獲中共上海金屬工業研究中心為飛彈零件材料所作的實驗據數，才解決了關鍵渦輪盤等零件的鑄造技術。

杲中興不證實「鯤鵬引擎」用途，但據了解就是雄二E飛彈的渦輪扇發動機，如今仍續持運用在後續產製的相關彈種。而雄二E研發過程，曾見證國民黨國安團隊解凍以「戟隼專案」為代號的雄風二E量產計畫的學者揭仲受訪表示，台海飛彈危機後，台美同感中國大陸在彈道飛彈形成的巨大威脅，遂開始共同研討因應措施。

過程中，雙方對美國應協助我國建置以「愛國者3型」為核心的飛彈防禦系統，很快達成共識；但美方反對我方研發巡弋飛彈、甚至彈道飛彈為主力的制壓作戰能量，則始終不願鬆口。加上陳水扁總統在2003年底不顧美國勸阻，執意推動「公投綁大選」後，美方升高壓力，當中科院經過至少8年努力，終於在2005年於巡弋飛彈項目獲得突破後，美國開始升高壓力，不僅透過AIT台北辦事處處長楊甦棣（Stephen Young）等官員向我國喊話，甚至阻撓我國取得關鍵零組件。

他說，據傳，從2007年1月起，國務院審核銷往台灣的軍用精密零組件審查期，從原本的4個月延長到10個月甚至1年，以避免讓2007年年初即不斷釋放激進台獨言論的陳水扁政府，於任期內完成若干巡弋飛彈，替台海情勢帶來變數。同時美國也透過管道，向有可能在總統選舉中獲勝的國民黨表達反對立場。

當時擔任立委助理的揭仲表示，2008年政權輪替後，針對遭凍結以「戟隼專案」為代號的雄風二E量產計畫，主應執行量產的參謀本部，成功爭取到國安會、新任國防部長陳肇敏與立法院外交國防委員會主要成員的支持。包括國安會在內的整個國安體系也在六月上旬達成「應執行量產、08年預算解凍」的共識。後來雖一度出現鬆動，但六月下旬又再度達成共識。當時的外交國防委員會召委林郁方罕見召開委員會處理。過程中民進黨立委雖以程序問題提出質疑，但在林的強勢主導下，仍順利通過解凍。

杲中興當年負責率領團隊研發「鯤鵬引擎」，他形容我與美方關係是「frenemy」（亦敵亦友）。他說，中科院作十顆、百顆引擎，每顆工差尺吋都不一樣，引擎所需超合金零件如何搭配，讓引擎壽命可最長，任何設計工具都無法告知，因變因太多，只能靠實驗結果量測。後來他們在外面作一個軟金屬套件，讓零件去磨，直到引擎耗損後，再拆開檢視到底磨到哪裡，據以反算每個零件如何搭配。

他表示，而引擎所需超合金零件鑄造也很困難，金屬熱處理熔解容易，但冷卻速度難以控制，速度略有差異結晶就不同，就會有裂痕、瑕疵。

杲中興爆氣說，這些熱處理程序中科院拿美國技術手冊來作，通通失敗，怎麼作都壞，都壽命不長、有裂痕，後來才發現這是美國故意給的數據。他說，真正的材料成分到加工程序，沒有作實驗去定義規範，後面的東西都不對，他只是告訴你一個趨勢，要到作引擎等級零件，從材料成份到加工程序，到冷卻溫度的梯度，全部都是關鍵。

杲中興表示，後來他們找到上海金屬工業研究中心飛彈零件材料所實驗據數，才作對了。表示共軍在金屬材料方面作的樣本分析數量，比美方放給我方或一般業界的金屬加工手冊要準，還有找到那本書。因為共軍先前不太懂得珍惜那些資料，當成教科書在賣，我方當時拿到那本書，如獲至寶，終於解決渦輪盤鑄造技術。

國軍現役雄二Ｅ攻陸飛彈使手的「鯤鵬引擎」。記者洪哲政/攝影
國軍現役雄二Ｅ攻陸飛彈使手的「鯤鵬引擎」。記者洪哲政/攝影
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中科院長杲中興日前受訪也證稱，當年他率領團隊研發「鯤鵬引擎」，關鍵零件使用美方提...
中科院長杲中興日前受訪也證稱，當年他率領團隊研發「鯤鵬引擎」，關鍵零件使用美方提供的金屬加工技術手冊來鑄造，卻通通失敗，後來竟發現「這是美國故意給的數據」。記者洪哲政/攝影
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彈道飛彈中科院國安會

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