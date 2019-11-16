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營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃

駐港解放軍步出軍營 浸會大學旁協助清理路障

營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃

2019-11-16 18:28聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

陸軍關渡指揮部驚傳輔導長暴斃營區事件，陸軍六軍團已證實消息，表示會配合檢警釐清案...
陸軍關渡指揮部驚傳輔導長暴斃營區事件，陸軍六軍團已證實消息，表示會配合檢警釐清案情。示意圖／國防部提供
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陸軍關渡指揮部驚傳輔導長暴斃營區事件，陸軍六軍團稍早已證實消息，並表示會配合檢警釐清案情，協助家屬辦理治喪等事宜。

陸軍第六軍團表示，該名少校輔導長是所屬關渡地區指揮部的尹姓少校，前天晚間尹姓少校與友人外出餐敘飲酒後返營休息，今日上午單位接獲家屬反應員失聯，經部隊幹部協尋，才發現其倒臥個人寢室，發現時已無呼吸心跳。

六軍團表示，尹姓少校是隸屬於關渡指揮部機步二營的輔導長，昨天是排定休假，所以部隊並未察覺有異；事發後已封鎖現場，並通報警、憲及家屬，全案刻由基隆憲兵隊會同基隆市警察局調查中。據知情人士透露，初步判定，死因可能與飲酒過度有關。

第六軍團表示，對本案表達哀痛與不捨，於第一時間已指派高階幹部到場協處，後續除配合檢警釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陸軍基隆警察

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