營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃
2019-11-16 18:28
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
陸軍關渡指揮部驚傳輔導長暴斃營區事件，陸軍六軍團稍早已證實消息，並表示會配合檢警釐清案情，協助家屬辦理治喪等事宜。
陸軍第六軍團表示，該名少校輔導長是所屬關渡地區指揮部的尹姓少校，前天晚間尹姓少校與友人外出餐敘飲酒後返營休息，今日上午單位接獲家屬反應員失聯，經部隊幹部協尋，才發現其倒臥個人寢室，發現時已無呼吸心跳。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
六軍團表示，尹姓少校是隸屬於關渡指揮部機步二營的輔導長，昨天是排定休假，所以部隊並未察覺有異；事發後已封鎖現場，並通報警、憲及家屬，全案刻由基隆憲兵隊會同基隆市警察局調查中。據知情人士透露，初步判定，死因可能與飲酒過度有關。
第六軍團表示，對本案表達哀痛與不捨，於第一時間已指派高階幹部到場協處，後續除配合檢警釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
留言