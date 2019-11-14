國軍神救援！CH-47直升機出擊 撲滅新竹森林大火
2019-11-14 21:48
聯合報 記者蔡晉宇
／即時報導
新竹尖石鄉今日驚傳森林大火。陸軍航空特戰指揮部今日表示，接獲國家搜救中心通知後，出動一架 CH-47直升機支援空中滅火任務，總計來回汲水6趟次，投放3萬公升水量，協助撲滅新竹尖石鄉森林火災。
陸軍航空特戰指揮部表示，今日中午接獲國家搜救中心通知，在新竹縣尖石鄉大溪事業區第128、130林班地發生森林火災，申請航特部派遣一架 CH-47直升機支援空中滅火任務；航特部受命後，於近下午兩點時，派遣一架機號：7302的CH-47直升機擔任任務機，自桃園龍潭基地起飛後，前往石門水庫汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務；共計來回汲水6趟次，投放3萬公升水量，任務機於1612時平安返降桃園基地，人機均安，圓滿達成任務。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
航特部指出，此次奉命協力森林大火滅火任務，除展現單位平日紮實的訓練成效，也充分彰顯國軍即刻救援的災防能量，未來將持續各項訓練，成為行政團隊堅實的後盾。
留言