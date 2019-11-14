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國軍神救援！CH-47直升機出擊 撲滅新竹森林大火

2019-11-14 21:48聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

新竹尖石鄉今日驚傳森林大火。陸軍航空特戰指揮部今日表示，接獲國家搜救中心通知後，出動一架 CH-47直升機支援空中滅火任務，總計來回汲水6趟次，投放3萬公升水量，協助撲滅新竹尖石鄉森林火災。

陸軍航空特戰指揮部表示，今日中午接獲國家搜救中心通知，在新竹縣尖石鄉大溪事業區第128、130林班地發生森林火災，申請航特部派遣一架 CH-47直升機支援空中滅火任務；航特部受命後，於近下午兩點時，派遣一架機號：7302的CH-47直升機擔任任務機，自桃園龍潭基地起飛後，前往石門水庫汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務；共計來回汲水6趟次，投放3萬公升水量，任務機於1612時平安返降桃園基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部指出，此次奉命協力森林大火滅火任務，除展現單位平日紮實的訓練成效，也充分彰顯國軍即刻救援的災防能量，未來將持續各項訓練，成為行政團隊堅實的後盾。

CH-47直升機日前也曾在南投支援空中滅火任務。圖／陸軍司令部提供
CH-47直升機日前也曾在南投支援空中滅火任務。圖／陸軍司令部提供
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直升機新竹尖石鄉

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