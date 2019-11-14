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國民黨徵召出任不分區立委？昔國軍最強發言人回應了

2019-11-14 17:10聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

媒體報導，國民黨中央臨時發出明午（15日）2點召開臨時中常會，軍系不分區立委可能異動，原排名第4名的前陸軍副總司令吳斯懷，將調整為前國防部發言人羅紹和。但羅紹和今天回應說，他人生下半場專注於台灣弱勢兒少的關懷和扶助工作，推崇吳斯懷是好人選。

擔任安德烈慈善協會執行長的羅紹和今天下午「罕見」未接聽手機，辦公室則稱他率隊外出執行救助任務。他回覆記者查詢簡訊表示：他人生的下半場專注於台灣弱勢兒少的關懷和扶助工作，希望改變及翻轉弱勢家庭兒少的人生。

相較於傳聞，羅的說法是否代表不接受國民黨徵召？羅紹和回覆簡訊說：「吳中將是優秀的將領，也是很好的人選」。

羅紹和在軍中被外界封為「最強發言人」，2016年5月自國防部發言人任內退伍後，轉任慈善機構，負責救貧物資勸募，運用軍中管理知識，數年來將勸募業務經營得有聲有色，備受讚譽，也經常受邀返回部隊分享從事慈善工作的經驗。國民黨不分區立委名單昨天發布後，不少專家都認爲形象極佳的羅紹和，優於受困赴陸紅統形象的吳斯懷。

擔任安德烈慈善協會執行長的羅紹和今天下午「罕見」未接聽手機，辦公室則稱他率隊外出...
擔任安德烈慈善協會執行長的羅紹和今天下午「罕見」未接聽手機，辦公室則稱他率隊外出執行救助任務。圖/本報資料照；記者洪哲政攝影
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羅紹和吳斯懷2020選舉2020不分區立委國民黨

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