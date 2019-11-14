農保孤兒？ 退伍軍人從農被排除農保 綠委提案修法
2019-11-14 12:36
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
今年34歲的吳侃昱職業軍人服役十年後，發現志不在從軍，退伍從事養蜂；還有台南青農卓朝川國中就讀軍校，因要照顧母親退伍返鄉從農，但他們都因曾保軍保、領取退伍金，被農保拒於門外，形同農保孤兒。民進黨立委鍾佳濱說，他已提案修《農民健康保險條例》，要將領取「非屬退休養老性質」退伍金的軍人納入農保資格。
鍾佳濱今天召開「戰士解甲歸田，從農卻無保障」記者會，鍾表示，目前許多僅服4-10年中短役期的退伍軍人，因曾保軍保、領取退伍金，返鄉從農卻被農保、農災保排除在外，也無法申請農機、肥料或砂糖補助。但這些退役軍人正值青壯年，7成5所領退伍金未達50萬，轉職從事農業，卻無農保等相關保障，相當不合理。
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國防部少將陳嘉生表示，國防部對於提案修法，讓中短役期退伍軍人能參加農保樂觀其成。退輔會專門委員蕭振嘉也表示，中短役期、無退休俸的退役官兵，未來若可以加入農保，將可以吸引更多退伍軍人返鄉從農。農委會執行秘書王東良提到，農委會相當支持短役期退伍軍人返鄉從農，也支持未來修法，讓中短役期退伍軍人可以加入農保。
鍾佳濱說，目前許多退伍軍人僅服4-10年的短役期，但這些返鄉從農的年輕退伍軍人，被排除在農保及農災保外，導致許多人改選擇其他學經歷門檻較低工作，例如保全、保險、寶塔職業等三寶工作，才能享有勞保， 相當可惜。 這次提案修《農民健康保險條例》，將領取「非屬退休養老性質」退伍金的軍人納入農保資格，將可讓年輕力壯的退伍軍人多一種職業選擇，更有助於募兵制實施。
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