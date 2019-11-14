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不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

吳斯懷反擊「紅統說」：在大陸八提中華民國

2019-11-14 10:23聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

名列國民黨不分區立委排名第4的前陸軍副總司令吳斯懷，因4年前在中共大民大會堂列席一事，飽受「紅統」批評，綠營也磨刀霍霍。他上午表示，他心情平靜，不在乎這些羞辱，自忖若是角色沒有威脅性，「他們不會罵」。而他是中華民國的將領，必定捍衛中華民國。

吳斯懷投入社會運動相當早，他退伍後先到中華民國紅十字會任秘書長，當時就勤於整合軍民搜救資源；2013年在國軍遭受洪仲丘案抨擊下，他參與民間支持國軍活動，到總統府前凱道與年青退伍軍人一起跳開合跳；而至年金改革後創立「八百壯士」退軍團體，整合軍校各年班人員上街頭抗爭，吳斯懷往往站在第一線，有別於養尊處優的高階退將，吳斯懷堪稱社會活動力最強的退將，也是最早投入街頭運動的退役軍人。

由於本身是「反年改」的指標，未來進入立法院之後有何規劃？吳斯懷上午謙稱由於國民黨尚未正式公告，按軍人未拿到人令不謀其政的慣例，他暫無評論。但對各界批評他紅統，吳斯懷心有所感。

吳斯懷表示，到人民大會堂已是4年前的事，事後帶隊的徐老爹曾及發表公開信解釋，而他是團員之一，當年與團的箇中原因他不再細究。但他在那趟訪陸期間，曾發表22分30秒的公開演說，其中講了八次中華民國，「都有錄影為證」。「我是中華民國的將領，我捍衛中華民國」。

吳斯懷說，依中華民國憲法增修條文第一句：「為因應國家統一前之需要」；台灣地區與大陸地區人民關係條例第一句也提及「國家統一前」，所以他是依據我國憲法與相關法律而為支持統一。「請問我們難道支持香港街頭暴亂嗎？」

面對「紅統」的批評，吳斯懷說面對「酸言酸語」，他心情平靜，不在乎這些羞辱，自忖若是角色沒有威脅性，「他們不會罵」。而當下他對韓國瑜輔選工作義不容辭，韓陣營護衛隊裡有8成人都是八百壯士的袍澤，他將全力投入。

前陸軍副總司令吳斯懷，名列國民黨不分區立委排名第4，極高機率將進入立法院。圖／本...
前陸軍副總司令吳斯懷，名列國民黨不分區立委排名第4，極高機率將進入立法院。圖／本報資料照
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2013年在國軍遭受洪仲丘案抨擊下，吳斯懷（右二舉手者）參與民間支持國軍活動，到...
2013年在國軍遭受洪仲丘案抨擊下，吳斯懷（右二舉手者）參與民間支持國軍活動，到總統府前凱道與年青退伍軍人一起跳開合跳。圖／拮自UDN TV畫面
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吳斯懷中華民國退伍軍人

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