國防部證實 美軍艦通過台海
2019-11-14 00:44
聯合報 華盛頓記者張加
、記者程嘉文
／連線報導
美國海軍第七艦隊所屬的神盾巡洋艦「昌斯洛維爾」號（USS Chancellorsville CG-62），前天由東海進入台灣海峽，沿台海中線向南行駛，昨天上午脫離我方防空識別區範圍。這是近兩個月來，美國軍艦第一次通過台灣海峽，並且也打破美艦都在每月下旬通過的慣例。
在台北時間昨天凌晨，美國海軍的《海軍時報》就公布了昌斯洛維爾號巡洋艦通過台海的消息。國防部長嚴德發昨在立法院證實，美國海軍巡洋艦向南進入海峽，經台海中線航行。嚴德發說，美艦通過台海是自由航行，美方維護區域和平的行動，我方都可理解、接受。
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【記者程嘉文／台北報導】立院財政、外交國防委員會昨舉行聯席會議，審查增購六十六架F-16C/D Block70特別預算案。總額二四七二億三八八三萬元的特別預算，朝野立委最後同意減列一千萬元通過。國防部表示，預計下月簽訂發價書，一一二年第一批兩架返台，一一五年度全部交機。
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