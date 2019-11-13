陸軍取得戰車發價書 專家：全案所需金額與預算失衡

2019-11-13 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國防部長嚴德發今天在立法院證實，我方已取得M1A2T戰車發價書(LOA)，現正就工項與當初所提購案內容，作進一步確認。有專家今天評論表示，M1A2戰車案通告國會的金額，高達國防部原先預期並向政府提報的兩三倍，如今全案所需金額與預算嚴重失衡，勢必將蒙受一定程度的尷尬或責難，足為日後軍購建案殷鑑。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文表示，M1A2T的發價書是上週四、11月7日，由美國國務院正式簽核後，透過管道交遞到台灣的。由於通知國會的M1A2T軍售包裹金額遠超出該案預算，發價書中的一些非核心項目，包括M88A2裝甲救濟車、M1070A1拖板車以及部分後勤支援、維修、檢測裝備等，都被顯著減量，許多被砍一半，有些甚至更多。

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梅復興嚴肅提醒，M1A2戰車案通告國會的金額高達國防部原先預期並向政府提報的兩三倍，如今全案所需金額與預算嚴重失衡，勢必會蒙受一定程度的尷尬或責難，足為日後軍購建案之殷鑑！