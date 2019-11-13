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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

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陸軍取得戰車發價書 專家：全案所需金額與預算失衡

2019-11-13 14:56聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部嚴德發今天在立法院證實，我方已取得M1A2T戰車發價書(LOA)，現正就工項與當初所提購案內容，作進一步確認。有專家今天評論表示，M1A2戰車案通告國會的金額，高達國防部原先預期並向政府提報的兩三倍，如今全案所需金額與預算嚴重失衡，勢必將蒙受一定程度的尷尬或責難，足為日後軍購建案殷鑑。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文表示，M1A2T的發價書是上週四、11月7日，由美國國務院正式簽核後，透過管道交遞到台灣的。由於通知國會的M1A2T軍售包裹金額遠超出該案預算，發價書中的一些非核心項目，包括M88A2裝甲救濟車、M1070A1拖板車以及部分後勤支援、維修、檢測裝備等，都被顯著減量，許多被砍一半，有些甚至更多。

梅復興嚴肅提醒，M1A2戰車案通告國會的金額高達國防部原先預期並向政府提報的兩三倍，如今全案所需金額與預算嚴重失衡，勢必會蒙受一定程度的尷尬或責難，足為日後軍購建案之殷鑑！

而據不具名消息管道指出，國防部當時向層峰提報此案子，每輛戰車報價僅3百多萬美金，蔡政府因此對此案採購成本的印象充其量也不過二百、三百億元。現在非但報價多了一倍，必須將一些項目改為年度預算後續購置，並不得不減量採購救濟車與拖板車數量，才可勉強將LOA的金額壓在預算範圍內。而即便如此，仍有如戰車指揮管制系統、裝甲架橋車、主動防禦系統等未包括在内。

M1A2戰車。 圖／美國陸軍檔案照
M1A2戰車。 圖／美國陸軍檔案照
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國防部立法院嚴德發

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