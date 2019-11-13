戰機特別預算案通過立院初審 新機電戰莢艙型號未明
2019-11-13 13:44
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
我向美採購的66架F-16C/D戰機，編列特別預算2472億3883萬元，立法院財政委員會上午初審通過「新式戰機採購特別預算案」，除協商結論刪除1000千萬元外，科目自行調整，其餘均照列。至於新式戰機關鍵的電戰莢艙，空軍參謀長劉任遠表示，現在尚未決定。
國防部長嚴德發上午列席立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」，國防部報告指出，F-16C/D案發價書採購項目計2467億2000萬元。委員會中午初審小刪千萬過關。
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國防部報告指出，其中包括F-16C/D（BLK70）型戰機66架、航電系統及發動機等主要裝備與新增功能如紅外線搜索追蹤系統及第二代數位飛操電腦等，計需1693億4916萬8千元；支援作戰裝備、模擬機、遙測裝置等，計需9億59萬4千元；作戰系統整合相關品項，計需7億974萬4千元；備份件、支援裝備、手工具、試驗裝備等後勤裝備，計需221億8693萬2千元；電戰、無線電、敵我識別、鏈路系統等通資電裝備，計需240億466萬5千元；各項技術支援、訓練及相關服務費用，計需295億6889萬7千元。
而空軍F-16戰機性能提升「鳳展專案」採用我投入預算研發的AN/ALQ-131A電戰莢艙，卻遭漲價，空軍面對立法院與監察院的質疑，以另款ALQ-211(V)4電戰莢艙有洩密疑慮且為舊型為由，堅持採購從42套縮水為12套的AN/ALQ-131A莢艙，但美方此次出售台灣66架F-16C/D戰機，採購清單建議我方採購ALQ-211莢艙或等同性能裝備。國民黨立委馬文君質詢關切空軍要採用什麼型號莢艙。劉任遠回應表示，現在尚未決定。
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