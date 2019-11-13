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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

藍委痛批國防部涉輔選蔡英文 後指部作文反擊

2019-11-13 13:12聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

蔡總統日前主持全國後備軍人輔導工作會議，創各任總統先例。國民黨立委費鴻泰上午在立法院批評國防部，是「拍蔡英文馬屁，幫她輔選」、「這次為選舉，什麼面子都不要了，丟全國軍的臉」，他質疑國防部長嚴德發，「這是嚴德發任內幹的事，部長好好想想，你會從這個位置下來，同學會指著你鼻子罵」。

後備指揮部事後反駁表示，後備動員是目前國防改革中的重要項目，也是整體防衛構想中重要一環。總統應邀蒞臨後備指揮部，除了慰勉並嘉許所有的後備輔導幹部，平日無私的奉獻之外，並期許後備能夠持續發揮輔導組織的能量，協助國軍提升全民國防共識，共同維護國家的安全。

後備指揮部表示，常、後部隊都是作戰體系的團隊，總統以三軍統帥的身分，首次應邀蒞臨，並藉出席後備全國性重要會議，勗勉後備軍人，鼓舞團體士氣，也代表對後備軍人的重視及肯定。

國防部長嚴德發上午列席立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」，國民黨立委費鴻泰質詢表示，後備指揮部何時開過全國層級的輔導會議？這次是全國性的，「這是不是在拍馬屁？」國軍現在軍隊國家化，全國性後備軍人會議5年前開過一次，現在除蔡英文參加外，前卅年有沒有其他總統參加過？

嚴德發坦承，這項會議以往都是分區召開。沒有總統參加過。後備指揮部參謀長丁大成則表示，後指部5年前也曾召開全國性後備軍人會議。此次於上上周召開，主要由縣市委顧團團長與獲獎代表等，官員則請蔡總統出席。

費鴻泰說，後備軍人會報過去都是北、中、南分區召開，總統從沒參加過，連國防部長都很少去，這次蔡英文參加，嚴德發也去，「這叫此地無銀三百兩，外界一看就懂了，就是拍蔡英文馬屁，幫她輔選」。

費鴻泰呼籲軍方，不要讓外界瞧不起國軍，不要讓他們瞧不起國防部長。年初時民進黨黨內初選，軍方就開始作球給蔡英文，辦了各種活動讓她去試場，現在民調高了，「你們還在輔選」，國軍是用來保疆衛國的，保護人民的，不是拿來作選戰用的，這樣的軍人他們瞧不起你。「不要到選舉時姓什麼都忘了，這樣的國軍讓人民瞧不起」。

費鴻泰批評，以前總統也很少出現在莒光日，國防部近期又安排蔡總統在莒光日宣傳到陸軍月祥樓新營舍剪綵，若以前有總統這樣幹，軍方儘可比照，但後備軍人會議從沒有總統去過。他認為，軍方這次為選舉，什麼面子都不要了，丟全國軍的臉，這是嚴德發任內幹的事，「部長好好想想，你會從這個位下來，同學會指著你鼻子罵」。

蔡總統日前主持全國後備軍人輔導工作會議，創各任總統先例。國民黨立委費鴻泰(左)上...
蔡總統日前主持全國後備軍人輔導工作會議，創各任總統先例。國民黨立委費鴻泰(左)上午在立法院批評國防部，是「拍蔡英文馬屁，幫她輔選」。圖／拮自立法院直播畫面
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