國防部：新購F-16 我飛官將參與越洋飛運交機
2019-11-13 12:44
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
立院財政、外交國防委員會今天舉行聯席會議，審查增購66架F-16C/D Block70的特別預算案。國防部指出，66架飛機在美國出廠後，將直接由美軍飛官飛回台灣交機。我方已與美方商議，安排國軍飛官同乘雙座機。
國民黨立委費鴻泰問，廿年前我方採購150架F-16，當時就是直接飛運回台，此次是否仍然比照？國防部長嚴德發證實。費鴻泰又問，當時第一批兩架交機時，我方曾派出中校飛官郝光明，跟隨同乘雙座的F-16B飛回國，這次是否仍然比照，讓我方飛行員同乘66架中的10架雙座機，累積長途飛行與空中加油等經驗？嚴德發表示，正與美方協調中。
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費鴻泰也問，如果飛機飛回台灣的過程中發生狀況，是由我方或美方負責？國防部採購室主任黃希儒中將說，依據美國海外軍售（FMS）的規定，飛機出廠後就移交給購買國，因此飛交的過程中，已經算是我方財產，不過我方對於飛交過程的飛機與人員都安排保險，如果真的發生狀況，可以求償。
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