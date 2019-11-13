F-16C/D雙座機飛交台灣 由台美飛行員共同執行
2019-11-13 12:34
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國防部長嚴德發上午在立法院表示，我方已與美方完成協調，F-16C/D BLK70屆時交機來台，10架雙座機將由我方飛行員同乘。空軍參謀長王純雄表示，交機過程中將實施空中加油。
國防部長嚴德發上午列席立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」，預算編列2472億元，空軍宣布F-16C/D BLK70將於民國112年交付空軍單座、雙座機各一架。國民黨立委費鴻泰質詢時關切交機方式，王純雄答詢時表示，屆時單座機由美方人員負責飛回台灣，雙座機則有我方飛行員同乘。嚴德發則進一步說，此節已與美方完成協調。
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費鴻泰進一步關切，戰機飛交過程中戰機權屬是我國還是台灣？若發生意外，誰要負責？國防部表示，一旦戰機飛交台灣，雖由美方人員駕駛，但戰機權屬已屬我方，但飛交過程人員與戰機皆有保險，仍有求償機制。
民進黨立委蔡適應詢問交機方式。劉任遠表示，F-16C/D將比照民國86年接收F-16A/B模式，自美國本土飛回嘉義。當年首架戰機返台時，加油孔有明顯使用痕跡，必須透過美軍空中加油延續航程。
軍方人士也指出，86年F-16A/B從美國飛回台灣時，一共空中加油約20次，平均約30分鐘就得加一次油，油量均保持在安全範圍，期間僅降落關島，再從關島起飛花費約4小時飛抵嘉義空軍基地。
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