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宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

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F-16C/D 特別預算若審議順利 空軍可望下月簽署發價書

2019-11-13 12:25聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

空軍參謀長劉任遠上午立法院表示，若F-16C/D BLK70所需特別預算審議順利的話，空軍可望下個月簽署發價書。國防部長嚴德發上午表示，共軍在我當面海峽中線部署海上戰鬥巡邏部隊，共軍戰機每年在台海的海戰巡，約有2000架次。

國防部長嚴德發上午列席立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」，由財政與國防委員會聯席查。針對新式戰機採購，嚴德發答詢時表示，F-16C/D BLK70可對應中共殲20戰機，同時可嚇阻中共戰機繞台；以當面共軍對台有威脅的戰機約750架計算，新機進駐後兩岸戰機數量約為2:1。他同時披露，共軍戰機每年在台海的海戰巡，約有2000架次。

空軍參謀長王純雄另表示，新購F-16C/D BLK70全壽期的維持成本，以25年計算，約為940億餘元。另我有參與F-16V研發，其他國家採購將回饋研發費用，而我方能拿到多少？劉任遠說，還不知道，美方還沒說。但劉任遠強調，將來取得分攤的研發費，都會交還給政府。

空軍宣布F-16C/D BLK70將於民國112年交付空軍單座、雙座機各一架，民進黨立委蔡適應詢問屆時交機方式。劉任遠表示，F-16C/D將比照民國86年接收F-16A/B模式，自美國本土飛回嘉義。而當年首架戰機返台時，加油孔有明顯使用痕跡，必須透過美軍空中加油延續航程。

空軍宣布F-16C/D BLK70將於民國112年交付空軍單座、雙座機各一架，民...
空軍宣布F-16C/D BLK70將於民國112年交付空軍單座、雙座機各一架，民進黨立委蔡適應詢問屆時交機方式。空軍參謀長劉任遠(右)表示，F-16C/D將比照民國86年接收F-16A/B模式，自美國本土飛回嘉義。而當年首架戰機返台時，加油孔有明顯使用痕跡，必須透過美軍空中加油延續航程。圖/拮自立法院直播畫面
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戰機F-16空軍

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