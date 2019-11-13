F-16C/D 特別預算若審議順利 空軍可望下月簽署發價書

2019-11-13 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



空軍參謀長劉任遠上午立法院表示，若F-16C/D BLK70所需特別預算審議順利的話，空軍可望下個月簽署發價書。國防部長嚴德發上午表示，共軍在我當面海峽中線部署海上戰鬥巡邏部隊，共軍戰機每年在台海的海戰巡，約有2000架次。

國防部長嚴德發上午列席立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」，由財政與國防委員會聯席查。針對新式戰機採購，嚴德發答詢時表示，F-16C/D BLK70可對應中共殲20戰機，同時可嚇阻中共戰機繞台；以當面共軍對台有威脅的戰機約750架計算，新機進駐後兩岸戰機數量約為2:1。他同時披露，共軍戰機每年在台海的海戰巡，約有2000架次。

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空軍參謀長王純雄另表示，新購F-16C/D BLK70全壽期的維持成本，以25年計算，約為940億餘元。另我有參與F-16V研發，其他國家採購將回饋研發費用，而我方能拿到多少？劉任遠說，還不知道，美方還沒說。但劉任遠強調，將來取得分攤的研發費，都會交還給政府。