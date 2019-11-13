國防部：增購F-16後 我戰機數量可達當面共軍的一半
2019-11-13 11:06
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
立院財政、外交國防委員會，今天聯席審查F-16V(F-16C/D Block 70)戰機採購特別預算。空軍參謀長劉任遠中將答覆，以25年估計，全機隊的後勤維保成本約為940億元。其中搭配新戰機採購交機，有二年份備用件可用，預計115年度以後，才會正式編列正常預算。
國防部長嚴德發也指出，面臨中共軍事現代化的跳躍式成長，預判在116年我空軍現有機隊漸失優勢。目前共軍戰鬥機總數約為2000餘架，其中台海當面各基地約為700架；相較之下，我方在增購66架F-16到位後，國軍第一線戰機的總量約為350架，雙方的比例約為2:1。
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此次增購66架F-16中，包括56架單座的F-16C Block70與10架F-16D Block70。嚴德發說，新增人力將從現有操作F-16的四聯隊（嘉義）、五聯隊（花蓮）抽調，員額約107人。目前空軍飛行員的編現比約為94%，空軍已規劃在空軍官校每年擴大招生，人力銜接沒有問題。
依據國防部的規劃，國軍將於民國112年接收第一批兩架F-16、單雙座各一，在115年完成全部交機。國民黨立委曾銘宗問，美國如果無法依照我方期望如期如質達成交機，有無違約條款？嚴德發表示，美國對外軍售（FMS）沒有相關條款，但購案有美國政府保證，有信心達成目標。
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