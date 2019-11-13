國防部長：已取得M1A2T戰車發價書 最快月底簽署
2019-11-13 10:59
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國防部長嚴德發上午在立法院證實，我方已取得M1A2T戰車發價書(LOA)，現正就工項與當初所提購案內容，作進一步確認。陸軍參謀長楊海明則表示，台美可望於本月底到下月初之間，按立法院核定的預算基準下簽署發價書。
國防部長嚴德發今天列席立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」。據了解，M1A2T戰車發書是美方訪團訪台所攜來，上次F-16的LOA是美軍來專案管理會議 (PMR) 時順便帶來的。
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楊海明答詢時表示，M1A2T發價書已來，專案小組正就相關工項、品項按照作戰需求與立法院核定的預算基準下執行簽署作業，陸軍會在這個月底與下月初內完成簽署。
由於美方公布售我戰車裝備額度高達600餘億元，但立法院僅核定400餘億元，嚴德發強調，我國一定會在預算額度內簽署，現在與美方溝通，108輛戰車本體目前沒有問題，其餘則是工業合作額度與技術移轉與附屬裝備部分。楊海明進一步補充，多出的200億元主要是工業額度、技術移轉與附屬裝備等，但一定會維持在400億元以下。
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