美軍爆冷門 神盾巡洋艦再過台海
2019-11-13 10:04
聯合報 記者程嘉文
／台北即時報導
國防部長嚴德發今天稍早在立法院表示，美國海軍一艘巡洋艦，昨天早上進入台灣海峽，由北向南經台海中線航行，大概今天早上會離開我國的防空識別區範圍。嚴德發說，美國軍艦通過台海是自由航行，川普政府最近一直強調印太戰略、區域和平穩定跟安全，美方相關維護區域和平的行動，都可以理解、接受。
在台北時間今天凌晨，美國海軍的《海軍時報》就公布了這個消息，並且宣布這艘軍艦是巡洋艦「昌斯洛維爾」號（USS Chancellorsville CG-62）。1989年服役的昌斯洛維爾號，是提康德洛加級神盾巡洋艦的第十六艘，目前的母港位於日本橫須賀。
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從去年10月以來，每方逐漸形成每月下旬通過台灣海峽一次的慣例。不過從9月20日巡洋艦「安堤坦」號（USS Antietam CG-54）通過台海之後，10、11月下旬都沒有美艦通過，外界原本認為由於美中貿易談判，因此暫時停止通過，以減少可能的糾紛因素，沒想到昨天昌斯洛維爾號又通過台海，而且打破一年多來的「月底通過」慣例。
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