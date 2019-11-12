【長知識】刺針飛彈發射 彈尾為何噴出「塞子」？

2019-11-12 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



海軍司令部近日接連在官方臉書公布了陸戰隊官兵參加拖式反戰車飛彈、刺針防空飛彈的測考畫面。其中並以高速攝影的方式，呈現飛彈從發射管中衝出的瞬間。值得注意的是，當刺針飛彈發射離管時，卻可看到一個塞子形狀的物體，跟著彈體一併射出，那是什麼東西？

這個大小與拳頭差不多的物體，其實是刺針飛彈的啟動馬達。當射手摁鈕發射，這個位於彈體最後段的小型火箭發動機就會先點火，將飛彈推出發射管，同時啟動馬達便與彈身分離。啟動馬達燃燒的時間極短，等到自己飛出發射管，已經將燃料完全燒光。

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之所採取此種設計，是因為刺針飛彈是一種肩射防空飛彈，如果發射時立刻啟動主發動機，尾部噴出的火焰必定立刻對射手造成傷害。因此採取這種兩截式設計：啟動馬達先燃燒極短的時間，將飛彈推動距離射手一定距離，然後主火箭再啟動，飛彈立即加速而去：刺針飛彈的極速可達每秒750公尺，是音速的2.2倍。

拖式飛彈等反戰車/裝甲飛彈，設計時同樣也必須保護射手不被尾焰傷害。拖式飛彈的火箭馬達，同樣分為啟動與續航兩階段。尾部的啟動馬達將飛彈推出發射管，同樣在飛彈離管時就已經燃盡，飛離射手一段距離後，再點燃主發動機飛向目標。不過拖式飛彈的續航發動機噴嘴位於彈體「腰身」兩側而非尾部，因此是向左右後方各有一道尾焰，尾焰的光亮也是射手追蹤目標的憑據。

之所以將噴嘴設在彈身兩側而非尾部，是因為拖式飛彈採取有線導引，彈尾的位置連結兩條金屬導線。即使最新款的拖式飛彈改採無線導引，將主發動機設在腰部的設計也沒有改變。