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時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

新戰機耗資2500億元 國防部長告訴你錢會怎麼花

2019-11-12 14:43聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部長嚴德發明天將在立法院財政委員會提出「新式戰機採購特別預算案編製概要報告」。他表示，我國計劃採購的F-16C/D BLK70戰機新增紅外線搜索追蹤系統及第二代數位飛操電腦等，將可快速形成戰力。

嚴德發的書面報告今送抵立法院，報告指出，面臨中共軍事現代化的跳躍式成長，預判在116年我國空軍現有機隊將漸失優勢，雖已發展下一代新式戰機，但緩不濟急，考量高性能戰機獲得期程、銜接時間及投資成本等因素，規劃籌獲 F-16V(C/D BLK70)型戰機，彌補空軍戰力間隙。

針對採購計劃內容，嚴德發表示，我國取得發價書採購項目計2467億2000萬元，其中包括：

(一)F-16V(C/D BLK70)型戰機66架、航電系統及發動機等主要裝備與新增功能，如紅外線搜索追蹤系統及第二代數位飛操電腦等，計需1693億4916萬8千元。

(二)支援作戰裝備、模擬機、遙測裝置等，計需9億59萬4千元。

(三)作戰系統整合相關品項，計需7億974萬4千元。

(四)備份件、支援裝備、手工具、試驗 裝備等後勤裝備，計需221億8693萬2千元。

(五)電戰、無線電、敵我識別、鏈路系統等通資電裝備，計需240億466萬5千元。

(六)各項技術支援、訓練及相關服務費用，計需295億6889萬7千元。

此外，購案國內配合款合計5億1883萬元。辦理生產線訪查、駐廠、赴美接裝 技勤專業人員換訓、接機整備、國外專案管理會議派員出國計畫，計需1億7554萬元。

另外執行專案及風險管理教育訓練、法律顧問、技術手冊翻譯、國內差旅、業務協調聯繫、裝備驗收、運載、成軍整備及辦公室軟、硬體設備採購等，計需3億4329萬元。

嚴德發表示，F-16V(C/D BLK70)戰機與現役機隊具武器共通性，搭配匿蹤塗料、先進指管及電戰能力戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力。

他進一步說，此案藉由工業合作機制，優先籌建核心能量，爭取相關零組件產製及關鍵技術 移轉，滿足機隊維修需求，降低全壽期作業維持費用，並爭取加入原廠供應鏈，承接亞太地區訂單，帶動國外交修或採購商機，逐步達成設立F-16型戰機「亞太維修中心」的目標。

嚴德發表示，美國基於「臺灣關係法」及「六項保證」，同意供售新式戰機，顯示我國是美國「印太戰略」中重要的安全夥伴。未來在此良好基礎上，持續鞏固雙邊安全夥伴關係，共同維護台海安全與區域和平穩定。

國防部長嚴德發。本報資料照片
國防部長嚴德發。本報資料照片
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戰機F-16嚴德發

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