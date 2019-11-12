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不只買F-16 嚴德發：未來規劃亞太維修中心

2019-11-12 11:53聯合報 記者賴于榛╱台北即時報導

我國預計花7年籌購66架F-16C/D戰機，行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發等人今赴立院針對「中央政府新式戰機採購特別預算案」報告並質詢。嚴德發備詢時表示，若買了66架之後，F-16機隊是亞太最多，未來朝向亞太維修中心來規劃。

「新式戰機採購特別預算案」歲出部分編列2472億元，包括發價書採購項目2467億元，其中依美方提供發價書採購項目，包括籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等，所需經費80億美元，折合新台幣2467億元，另外，國內配合款等5億元係辦理新式戰機採購訪廠、駐廠、專案管理、接裝換訓及飛返派員出國計畫等所需經費2億元，以及相關專業服務、配合款、國內報關及國外裝備運載等所需經費3億元。

面對委員關切，工合部分未來是否朝向亞太維修中心發展？嚴德發表示，我國買了66架之後，F-16機隊是亞太最多，未來朝向亞太維修中心來規劃，目前經濟部工合小組也是照著國防部需求來跟廠商訂定，而國防度提出的需求也就是照著亞太維修中心來規劃提出需求。

嚴德發說，希望維修能量與研發部分都能技轉，這是從根本建立著手，接下來完成跟原廠簽約後，相信隨著時間增進會提升維保能量，先從「廠級維修」能量建置，接著維修一條線，最後成為亞太維修中心，但整體期程部份得要看廠商釋出的能量。

國防部長嚴德發。本報資料照片
國防部長嚴德發。本報資料照片
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戰機嚴德發F-16

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