國防部網路有獎徵答熱門 上午抽出Iphone奬項
2019-11-12 11:01
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部上午舉行「網際網路有獎徵答抽獎」記者會，現場抽出「I Phone智慧型手機」等獎品，共計885位得主。國防部說這個活動一個月内參與人數達達到4萬6721人，完成作答總計27萬7019次。
國防部表示，國防部網際網路有獎徵答抽獎活動，今年特地結合青年學子喜歡收視短片的習慣，剪輯的國軍形象影片，將過去單純以文字題庫作答方式，調整成「看影片、後答題」，讓國人了解近期國防重要施政，看見國軍戮力戰訓本務的真實畫面，對於全民國防有更深層的認識。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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國防部說，活動自10月1日起至10月31日止，參與人數達高達4萬6721人，完成作答總計27萬7019次。
記者會邀請全民國防教育海報得獎代表及媒體記者等擔任抽獎人，抽出「I Phone智慧型手機」等獎品，共計885位得主。
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