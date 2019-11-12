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國防部網路有獎徵答熱門 上午抽出Iphone奬項

2019-11-12 11:01聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部上午舉行「網際網路有獎徵答抽獎」記者會，現場抽出「I Phone智慧型手機」等獎品，共計885位得主。國防部說這個活動一個月内參與人數達達到4萬6721人，完成作答總計27萬7019次。

國防部表示，國防部網際網路有獎徵答抽獎活動，今年特地結合青年學子喜歡收視短片的習慣，剪輯的國軍形象影片，將過去單純以文字題庫作答方式，調整成「看影片、後答題」，讓國人了解近期國防重要施政，看見國軍戮力戰訓本務的真實畫面，對於全民國防有更深層的認識。

國防部說，活動自10月1日起至10月31日止，參與人數達高達4萬6721人，完成作答總計27萬7019次。

記者會邀請全民國防教育海報得獎代表及媒體記者等擔任抽獎人，抽出「I Phone智慧型手機」等獎品，共計885位得主。

國防部網際網路有獎徵答抽獎活動，今年特地結合青年學子喜歡收視短片的習慣，剪輯的國...
國防部網際網路有獎徵答抽獎活動，今年特地結合青年學子喜歡收視短片的習慣，剪輯的國軍形象影片供作答。圖/拮自中華民國海軍臉書粉絲專頁
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