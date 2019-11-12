國防部「寒假戰鬥營」11月18日起展開網路報名
2019-11-12 10:56
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部109年「寒假戰鬥營」即將於本月（11）18日起展開網路報名，總計有620個名額。
國防部上午舉行記者會，針對明（109）年1月20日至21日的寒假戰鬥營進行說明。軍方此次規劃陸軍「北、南部戰場抗壓體驗營」、海軍「艦艇航行體驗營」、空軍「松山、嘉義、花蓮戰鬥營」及憲兵「鐵衛挑戰營」等7個營隊、7梯次、將有620個名額。
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國防部表示，網路報名時間自108年11月18日上午8點至12月2日下午5點截止，於「全民國防教育寒假戰鬥營」網站開放報名，12月10日辦理電腦公開抽籤作業，於12月11日公布錄取人員名單。
國防部同時表示，為落實政府關懷弱勢家庭政策，各營隊將邀請中低收入戶學子免費參加，並調整以各營隊人數的5％為下限，希望青年學子都有機會能體驗寒假戰鬥營隊活動。
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