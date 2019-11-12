親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

國防部「寒假戰鬥營」11月18日起展開網路報名

2019-11-12 10:56聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部109年「寒假戰鬥營」即將於本月（11）18日起展開網路報名，總計有620個名額。

國防部上午舉行記者會，針對明（109）年1月20日至21日的寒假戰鬥營進行說明。軍方此次規劃陸軍「北、南部戰場抗壓體驗營」、海軍「艦艇航行體驗營」、空軍「松山、嘉義、花蓮戰鬥營」及憲兵「鐵衛挑戰營」等7個營隊、7梯次、將有620個名額。

國防部表示，網路報名時間自108年11月18日上午8點至12月2日下午5點截止，於「全民國防教育寒假戰鬥營」網站開放報名，12月10日辦理電腦公開抽籤作業，於12月11日公布錄取人員名單。

國防部同時表示，為落實政府關懷弱勢家庭政策，各營隊將邀請中低收入戶學子免費參加，並調整以各營隊人數的5％為下限，希望青年學子都有機會能體驗寒假戰鬥營隊活動。

國防部上午舉行記者會，針對明（109）年1月20日至21日的寒假戰鬥營進行說明。...
國防部上午舉行記者會，針對明（109）年1月20日至21日的寒假戰鬥營進行說明。圖/軍聞社
分享

寒假國防部空軍

相關新聞

國防部網路有獎徵答熱門 上午抽出Iphone奬項

2019-11-12 11:01

採購F-16 蘇貞昌：鑑於中國對我空防威脅倍增

2019-11-12 10:21

空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？

2019-11-10 11:28

韓國瑜批國艦國造是假議題 蘇貞昌：別唱衰國軍

2019-11-10 11:00

韓國瑜質疑「潛艦國造」 吳怡農酸：建議戰線別拉太長

2019-11-10 10:55

韓對潛艦國造擔憂 蔡辦：比征服宇宙更重要且更實在

2019-11-09 19:52

韓質疑國艦國造 綠委諷：他真的當過軍人？

2019-11-09 19:12

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

熱門文章

鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿

2019-11-12 08:20

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書打臉：停止污衊

2019-11-11 18:32

韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了

2019-11-11 17:06

韓國瑜形容「蔡賴配」：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

2019-11-11 20:54

退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備

2019-11-11 18:10

籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權

2019-11-11 13:18

韓國瑜強調張善政是副手首選 行政院長還不到公布時候

2019-11-11 11:33

「誰都無法置身事外」 張善政透露擔任韓國瑜副手原因

2019-11-11 11:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top