全民國防教育「海報甄選」頒獎 童言童語愛國軍
2019-11-12 10:49
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
國防部上午舉行民國108年全民國防教育「海報甄選頒獎」活動，國防部政戰局長簡士偉表示，全民國防教育需要國人共同的支持與參與，國防部將持續以創新活潑的方式來拓展全民國防教育，落實「國家安全、人人有責」的理念。
國防部上午舉行記者會頒發國防教育「海報甄選」獎項。國防部説，獲奬年紀最輕的是國小二年級的方譽程，他用天真的筆觸，畫出心目中的國軍，獲得國中、小組第三名；方譽程表示︰「因為有國軍哥哥們的守護，我們才能幸福安康的生活」。
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國防部轉述，高中、職暨大專院校組第一名陳竺萱同學表示︰「指紋與迷彩圖樣的結合，象徵著國軍對守護國家的堅定與決心」；社會組第三名李筱媛老師則說明︰「透過小公仔與各類模型來描繪軍人形象，更能展現國軍與民同在的親和力」。
簡士偉表示，今(108)年海報甄選活動，自7月1日開始至9月20日截止收件，首度突破1000件的參賽件數，其中「國中（小）組」及「高中（職）大專院校組」這兩個組別的報名件數更高達751件，顯見青年學子對全民國防海報甄選活動的熱愛。
簡士偉表示，全民國防教育需要國人共同的支持與參與，國防部將持續以創新活潑的方式來拓展全民國防教育，落實「國家安全、人人有責」的理念，並持續和各部會及縣市政府協調合作，讓全體國人支持國防、愛護國軍，也期盼年輕人能夠踴躍加入國軍的大家庭。
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