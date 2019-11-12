親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

全民國防教育「海報甄選」頒獎 童言童語愛國軍

2019-11-12 10:49聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部上午舉行民國108年全民國防教育「海報甄選頒獎」活動，國防部政戰局長簡士偉表示，全民國防教育需要國人共同的支持與參與，國防部將持續以創新活潑的方式來拓展全民國防教育，落實「國家安全、人人有責」的理念。

國防部上午舉行記者會頒發國防教育「海報甄選」獎項。國防部説，獲奬年紀最輕的是國小二年級的方譽程，他用天真的筆觸，畫出心目中的國軍，獲得國中、小組第三名；方譽程表示︰「因為有國軍哥哥們的守護，我們才能幸福安康的生活」。

國防部轉述，高中、職暨大專院校組第一名陳竺萱同學表示︰「指紋與迷彩圖樣的結合，象徵著國軍對守護國家的堅定與決心」；社會組第三名李筱媛老師則說明︰「透過小公仔與各類模型來描繪軍人形象，更能展現國軍與民同在的親和力」。

簡士偉表示，今(108)年海報甄選活動，自7月1日開始至9月20日截止收件，首度突破1000件的參賽件數，其中「國中（小）組」及「高中（職）大專院校組」這兩個組別的報名件數更高達751件，顯見青年學子對全民國防海報甄選活動的熱愛。

簡士偉表示，全民國防教育需要國人共同的支持與參與，國防部將持續以創新活潑的方式來拓展全民國防教育，落實「國家安全、人人有責」的理念，並持續和各部會及縣市政府協調合作，讓全體國人支持國防、愛護國軍，也期盼年輕人能夠踴躍加入國軍的大家庭。

國防部上午舉行記者會頒發國防教育「海報甄選」獎項。記者洪哲政/攝影
國防部上午舉行記者會頒發國防教育「海報甄選」獎項。記者洪哲政/攝影
分享

國防部國軍青年

相關新聞

國防部「寒假戰鬥營」11月18日起展開網路報名

2019-11-12 10:56

採購F-16 蘇貞昌：鑑於中國對我空防威脅倍增

2019-11-12 10:21

空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？

2019-11-10 11:28

韓國瑜批國艦國造是假議題 蘇貞昌：別唱衰國軍

2019-11-10 11:00

韓國瑜質疑「潛艦國造」 吳怡農酸：建議戰線別拉太長

2019-11-10 10:55

韓對潛艦國造擔憂 蔡辦：比征服宇宙更重要且更實在

2019-11-09 19:52

韓質疑國艦國造 綠委諷：他真的當過軍人？

2019-11-09 19:12

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

熱門文章

鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿

2019-11-12 08:20

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書打臉：停止污衊

2019-11-11 18:32

韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了

2019-11-11 17:06

韓國瑜形容「蔡賴配」：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

2019-11-11 20:54

退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備

2019-11-11 18:10

籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權

2019-11-11 13:18

韓國瑜強調張善政是副手首選 行政院長還不到公布時候

2019-11-11 11:33

「誰都無法置身事外」 張善政透露擔任韓國瑜副手原因

2019-11-11 11:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top