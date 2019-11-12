採購F-16 蘇貞昌：鑑於中國對我空防威脅倍增
我國預計花7年籌購66架F-16C/D戰機，行政院長蘇貞昌今赴立院針對「中央政府新式戰機採購特別預算案」報告並質詢，他表示有鑑於中國對我空防威脅倍增，軍機繞台海峽次數劇增，嚴重威脅我國防安全，需要先進防衛武器，維護自身安全，為提升整體防衛作戰能力，新式戰機採購確有必要，作為國際負責任的一員，我國將持續提高對國防的投資。
蘇貞昌說，國防部自2003年前，就持續爭取重要武器裝備，這次軍售案這是美國自去年3月以來台灣旅行法、台灣保證法、台北法案等友台法案外，再次顯示我國是美國印太策略中重要的安全伙伴，對於共同維護台海安全與區域和平穩定有相當的助益，也是台灣難得的重要外交突破，更是自1992年以來，軍售額度最高，性能最優的武器系統，除具備人員轉換最快，後勤維補效益高，獲得期程短等特色，可迅速形成即時戰力，捍衛我國領空，提升整體國防技術能量，達到國防自主等多重效力。
針對「新式戰機採購特別預算案」編定內容，主計長朱澤民表示，歲出部分編列2472億元，包括發價書採購項目2467億元，其中依美方提供發價書採購項目，包括籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等，所需經費80億美元，折合新台幣2467億元，另外，國內配合款等5億元係辦理新式戰機採購訪廠、駐廠、專案管理、接裝換訓及飛返派員出國計畫等所需經費2億元，以及相關專業服務、配合款、國內報關及國外裝備運載等所需經費3億元。
整體財源部分，朱澤民說，「新式戰機採購特別預算案」財源共計2472億元，以舉借債務2322億元及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。
根據主計總處報告，我國預計花7年籌購66架F-16C/D戰機，2020年至2026年歲出編列2472億元，包括除了籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等共2467億元，另外還有駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元，計畫預期效益包括一、本型戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空；二、藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量；三、持續鞏固台美安全夥伴關係，強化雙邊合作。
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