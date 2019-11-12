親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

採購F-16 蘇貞昌：鑑於中國對我空防威脅倍增

2019-11-12 10:21聯合報 記者賴于榛╱台北即時報導

我國預計花7年籌購66架F-16C/D戰機，行政院長蘇貞昌今赴立院針對「中央政府新式戰機採購特別預算案」報告並質詢，他表示有鑑於中國對我空防威脅倍增，軍機繞台海峽次數劇增，嚴重威脅我國防安全，需要先進防衛武器，維護自身安全，為提升整體防衛作戰能力，新式戰機採購確有必要，作為國際負責任的一員，我國將持續提高對國防的投資。

蘇貞昌說，國防部自2003年前，就持續爭取重要武器裝備，這次軍售案這是美國自去年3月以來台灣旅行法、台灣保證法、台北法案等友台法案外，再次顯示我國是美國印太策略中重要的安全伙伴，對於共同維護台海安全與區域和平穩定有相當的助益，也是台灣難得的重要外交突破，更是自1992年以來，軍售額度最高，性能最優的武器系統，除具備人員轉換最快，後勤維補效益高，獲得期程短等特色，可迅速形成即時戰力，捍衛我國領空，提升整體國防技術能量，達到國防自主等多重效力。

針對「新式戰機採購特別預算案」編定內容，主計長朱澤民表示，歲出部分編列2472億元，包括發價書採購項目2467億元，其中依美方提供發價書採購項目，包括籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等，所需經費80億美元，折合新台幣2467億元，另外，國內配合款等5億元係辦理新式戰機採購訪廠、駐廠、專案管理、接裝換訓及飛返派員出國計畫等所需經費2億元，以及相關專業服務、配合款、國內報關及國外裝備運載等所需經費3億元。

整體財源部分，朱澤民說，「新式戰機採購特別預算案」財源共計2472億元，以舉借債務2322億元及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。

根據主計總處報告，我國預計花7年籌購66架F-16C/D戰機，2020年至2026年歲出編列2472億元，包括除了籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等共2467億元，另外還有駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元，計畫預期效益包括一、本型戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空；二、藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量；三、持續鞏固台美安全夥伴關係，強化雙邊合作。

採購F－16，蘇貞昌說是鑑於中國對我空防威脅倍增。本報資料照片
採購F－16，蘇貞昌說是鑑於中國對我空防威脅倍增。本報資料照片
分享

戰機F-16朱澤民蘇貞昌

相關新聞

國防部網路有獎徵答熱門 上午抽出Iphone奬項

2019-11-12 11:01

國防部「寒假戰鬥營」11月18日起展開網路報名

2019-11-12 10:56

空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？

2019-11-10 11:28

韓國瑜批國艦國造是假議題 蘇貞昌：別唱衰國軍

2019-11-10 11:00

韓國瑜質疑「潛艦國造」 吳怡農酸：建議戰線別拉太長

2019-11-10 10:55

韓對潛艦國造擔憂 蔡辦：比征服宇宙更重要且更實在

2019-11-09 19:52

韓質疑國艦國造 綠委諷：他真的當過軍人？

2019-11-09 19:12

海軍：潛艦國造非假議題 首艦原型艦113年下水

2019-11-09 17:47

熱門文章

鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿

2019-11-12 08:20

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書打臉：停止污衊

2019-11-11 18:32

韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了

2019-11-11 17:06

韓國瑜形容「蔡賴配」：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

2019-11-11 20:54

退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備

2019-11-11 18:10

籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權

2019-11-11 13:18

韓國瑜強調張善政是副手首選 行政院長還不到公布時候

2019-11-11 11:33

「誰都無法置身事外」 張善政透露擔任韓國瑜副手原因

2019-11-11 11:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top