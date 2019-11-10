空軍F-16戰機飛官退伍多 買66架新戰機飛行員哪來？
立法院財政策員會下周三、四將審查「中央政府新式戰機採購特別預算案」，立法院預算中心提醒空軍，空軍近9年F-16戰機飛行員退伍人數高達108人，新增遞補的飛行員僅129人，淨增加合格飛行員僅21人，合格飛行員訓練不易；而此次空軍規劃增購66架F-16C/D（Block 70）新式戰機，初步規劃需編設作戰隊空勤人力為90餘人，預劃民國115年接裝完畢，空軍能否在新式戰機全數交機前，完成足夠飛行人力培訓工作，不無疑慮，空軍應就人力養成儘早規劃。
預算中心表示，鑑於中國大陸現役各型戰機合計達2000餘架，且在東部及南部戰區部署J-10、J11、J-20、SU-35等各類型戰機600餘架，對我國空防威脅日增；又因我國現役三型主力戰機中，IDF型機及F-16型機雖已進行相關性能提升，但幻象M2000-5型戰機將屆服役壽期，我國目前以F-16A/B型機127架、IDF型機129架及M2000-5型機55架估算，在對岸軍事益趨現代化下，我空軍現有機隊恐將漸失優勢，因此國防部規劃循軍購模式對美採購66架F-16C/D（Block 70）戰機，並規劃新增「空軍第7戰術戰鬥機聯隊」。
空軍司令部108年8月20日發出新聞稿，就新增戰機聯隊員額需求說明聲稱：「在國防部指導下，依規劃期程及人力編設基準，視成軍期程，專案檢討員額，滿足新興兵力需求，並納入『五年編裝需求計畫』執行，可如期完成戰力編成」。
但預算中心完成預算評估報告提醒，近年空軍F-16型戰機新增合格飛行員人數雖高於離退人數，但淨增加人數有限。
預算中心依空軍司令部提供資料說明披露：「F-16合格飛行員條件為完成基礎換裝訓（B- Course）的飛行員。國內僅空軍第四聯隊第21作戰隊為主要F-16換訓隊。官校畢業後至取得F-16飛行員資格需2年6個月，當中包括6個月T-34教練機、6個月AT-3教練機、1年F-5轉換訓及6個月F-16基礎換裝訓；至於其他機種飛行員轉訓F-16型機，培訓期程亦為6個月。」
預算中心指出，觀察民國100年至108年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員人數為129人，但同期間該型機辦理離退的飛行員人數亦達108人，僅淨增加合格飛行員21人，實屬有限。
預算中心指出，依空軍司令部提供資料，F-16型戰機的部頒座艙比標準，單座機為1.33、雙座機為2.5，此次規劃增購66架F-16C/D（Block 70）新式戰機預劃為56架單座機、10架雙座機，經空軍司令部參考同型戰機部隊人力編設情況，初步規劃需編設作戰隊空勤人力為90餘人。
預算中心說，空軍近9年淨增加F-16型戰機飛行員人數有限，且與增購戰機後所需增編空勤人力人數差距頗大，如依目前培訓能量，是否能於115年度新式戰機全數交機前，完成足夠飛行人力培訓工作，不無疑慮。
預算中心表示，空軍預劃於115年度前完成新式戰機66架的採購及交機作業，但空軍近年淨增加的F-16型戰機合格飛行員人數有限，且飛行人力養成非一夕可成，為能如期完成新增聯隊戰力編成，空軍應就人力養成儘早規劃。
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