韓國瑜批國艦國造是假議題 蘇貞昌：別唱衰國軍

2019-11-10 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜日前砲轟幾流政府、國艦國造假是議題等引起熱議，行政院長蘇貞昌上午諷刺回應說「不能因為自己選情不好，就罵選民不入流」，且台灣科技實力有目共睹，美台關係更是數十年來最好，賣給我們最好的裝備，請韓市長不要看不起自己，更不要唱衰國軍。

蘇貞昌今天南下台南新市看西農場，視察南科園區三期預定地，台南市長黃偉哲率領市府團隊到場，立委參選人郭國文、林宜瑾等人都到場關切，蘇貞昌讚揚南科管理局副局長鄭秀絨簡報完整、清楚，也裁定行政院秘書長李孟諺協調整合，不僅是南科三期，更要加速附近善化新市安定周遭生活圈強化，一次完整完成加快進行。

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對於媒體詢問韓國瑜日前提出「幾流選民幾流政府」等，蘇受訪時重砲回應表示，台灣透過一次又一次的選舉，帶動台灣民主向上提升，總統候（參）選人要尊重選民、為民表率，用語不該粗鄙不堪，不能因為自己選情不好，罵選民不入流。蘇還苦嘆錯，韓國瑜過去是是媒體寵兒，現在反痛批媒體，這不太妥當。

而對於韓國瑜批評國艦國造是假議題，蘇貞昌拉高分貝說，韓市長的想法，落在當年舊時代，目前台灣已經有衛星可以在太空保護人民，在蔡英文總統領導下、國軍先進演化中、民間廠商持續進步，台灣有這樣的科技實力，請韓先生多看點資料，不要看不起自己」。