西點畢業軍官多申退 退將：被以米蟲對待 是壞中之最

2019-11-08 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



陸軍官校派到美國西點軍校就讀的軍官，服完10年法定役期就申請退伍。前空軍副總司令葛光越近日以他在幻象機部隊服務的經驗貼文表示，這些在國外受過嚴格訓練教育的年輕人，在國外受到「國家、責任、榮譽」教育，就是愛國家，服務軍旅，但回來之後如果看到的長官，並不如他們的預期，他們會非常失望，特別是直屬部隊的主官，如果不鼓勵反而打擊他們，這些軍中菁英一到時間一定退伍求去。特別是一些人，對退伍軍人以「米蟲」名之，對待更是壞中之最。

陸軍官校優秀學生派往美國西點軍校就讀，從就讀到畢業，耗資國家千萬。今年上半年，國軍兩位西點軍校畢業的軍官，砲兵江奇峰少校，裝甲兵連于仁少校，先後退伍離開軍中。2000年之後，陸軍官校學生前往美國就讀西點軍校的四位男性，包括李武陵、吳致庭、江奇峰、連于仁，服完法定役期前在上尉、少校階即全數退伍，西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校，目前成為國軍自西點軍校畢業還在服現役最資深的軍官。

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葛光越聞訊，日前以「如何讓優秀的人留在軍中」為題在臉書貼文表示，最近看到報載，有許多西點軍校的畢業生返國服役期屆滿都陸續退伍了。看到他們的情況使他想起20年前，他在帶了一個完全嶄新的部隊，同時有將近兩百位在法國受訓返國，通過幻象兩千戰機完訓的種子教官的空地勤人員，他們都是國內最優秀的一群人，不管是學經歷，僅18位飛行員，就有許多位是美國國家試飛員學校的畢業生，他們是飛行員的頂尖人物，地勤人員也是精通英、法文，專業知識優越的人員，如何讓他們留在空軍，為這個苦難的國家，儘一分自己的力量，是他最大的考驗。

葛光越說，在幻象機部隊服務的經驗，其實這些在國外受過嚴格訓練教育的年輕人，他們在國外受到的國家、責任、榮譽教育，就是愛國家，服務軍旅，可是回來之後如果看到的長官，並不如他們的預期，他們會非常的失望，特別是直屬部隊的主官，如果不鼓勵他們反而打擊他們。這些軍中的菁英一到時間他們一定會退伍求去。尤其是現在他們看到這一切社會風氣，特別是一些人，對退伍軍人以「米蟲」，對待更是壞中之最。

葛光越表示，在行為科學裡面，很重要的阿伯拉罕·馬斯洛的需求層次理論。提到人類的需求，分別是由低階生理需求、往上安全、社會、尊重需求到自我實現，而生理需求(薪水)能夠激勵人心只有10-20% ，真正80%以上激勵人心的是尊嚴、歸屬感到自我實現。

葛光越指出，其實他的作法很簡單，尊重他們，不違反法規的任何想法就讓他們去做，他們可以表達、表現的就讓他們去表達，他們會努力把工作做好。超過你想像的。最近重新在YouTube上，想找找看幻象機過往的訪問記錄，反而他這個聯隊長很少，拜科技之賜，你就會找到年輕的沈一嗚及現在留在空軍部隊的空地勤人員在代表他們幻象機隊說話。這都是讓他們表達，給他們自他表達的機會，因此他在擔任幻象機隊聯隊長近三年，只有一位因家庭因素要求退伍，而且沒有一架飛機失事。

葛光越表示，最近他可以看到有人擔任參謀總長，有多位的擔仼過了空軍司令，地勤人員也出任過駐法代表處武官，空氣引出系專業士官長也變成新竹科技公司總經理。這位士官長還特別在他擔任副總司令時打電話給他說，自己在空氣引出系已經作了10年，他已把所有専業的人都陸續訓練完成。個人想換一個跑道了。當他聽完眼淚都快要掉下來，他們這些年輕人，就是為了這個國家儘了他們最大的努力，為的是有一個理想，真的是愛國家、負責任、爭榮譽，如果你沒有給他這些，想要讓他們留下來，為這個苦難的國家去努力，那就非常難了。他們大家要深層想一想，那𥚃做得不夠。