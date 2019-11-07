空軍三型主力戰機今年故障次數誰最高？竟是它
蔡政府將以空軍「鳳翔專案」向美方採購66架全新F-16C/D（Block70）戰機，特別預算草案將於下周闖關，立法院預算中心「中央政府新式戰機採購特別預算案」評估報告指出，空軍司令部三型主力戰機的機齡都超過20年，106年度起的零附件購置及保修預算合計數均超過百億元，截至108年9月底，空軍F-16A/B型機、IDF型機及幻象M2000-5型機故障次數，分別達8938次、9191次及8191次，故障次數居高不下，其中以IDF最高。
預算中心說，F-16A/B型機、IDF型機及幻象M2000-5型機為我國空軍三款主力戰機，因其服役迄今均已超過20年以上，且已屆中、後壽期，面臨零附件經久使用產生可靠度下降，故障頻率增高等情況，為確保其性能，延長堪用的服役時間以善用國家資源並維持國防戰力，空軍司令部每年均為其編列可觀的零附件購置及保修經費，105年度至109年度分別編列95.26億元、100.52億元、103.27億元、122.47億元及114.70億元。
預算中心說，其中自106年度起的預算規模即均達百億元以上。若以109年度預算案額度換算，平均每架 F-16A/B型機年需2,694萬1千元零附件購置及保修經費，IDF型機及幻象M2000-5型機每架亦約需2781萬9千元及8109萬5千元。
預算中心表示，按空軍各主力戰機配置地點及數量，是依據其戰備及任務需求辦理，一旦若干裝備因故障而無法正常配合執行任務，將不利整體戰力發揮。據國防部報告顯示，空軍現有16型各式航空器中，已有12型服役已逾20年，依其更新統計至108年9月底各型機故障統計資料，部分主力戰機近年發生故障次數有增加之勢，如F-16A/B型機107年度故障次數1萬4338次，較104年度的1萬711次增加3,627次，增幅達33.86%；幻象M2000-5型機107年度故障次數1萬3987次，也比104年度的9447次增加4540次，增幅達48.06%；另截至108年9月底F-16A/B型機、IDF型機及幻象M2000-5型機故障次數，也已分別達8938次、9191次及8191次，故障次數仍居高不下。
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