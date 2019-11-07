空軍將新增「空軍第7戰術戰鬥機聯隊」加人加錢募飛官
蔡政府將以空軍「鳳翔專案」為名，向美方採購66架全新F-16C/D（Block70）戰機，行政院長蘇貞昌下周二也將到立法院報告採購特別預算案。立院預算中心昨天出爐的「中央政府新式戰機採購特別預算案」評估報告提醒，以目前我國F-16型戰機飛行員培訓效率，2026年交機後恐面臨有機無人困境。空軍司令部今日回應，飛行員人力需求已納並編裝需求計畫，未來將調增F-16戰機飛行人力，並規劃調整飛行軍官續服獎助金因應。
立法院預算中心指出，我國採購新式戰機66架後，國防部規畫新增「空軍第7戰術戰鬥機聯隊」。鑑於中國大陸現役各型戰機合計達2000餘架，且在東部及南部戰區部署J-10、J11、J-20、SU-35等各類型戰機600餘架，對我國空防威脅日增；又因我國現役三型主力戰機中，IDF型機及F-16型機雖已進行相關性能提升，但幻象M2000-5型戰機將屆服役壽期，在對岸軍事益趨現代化之下，我空軍現有機隊恐將漸失優勢，因此國防部規畫循軍購模式對美採購66架F-16C/D(Block 70)戰機，並規畫新增「空軍第七戰術戰鬥機聯隊」。
但預算中心提醒，依空軍司令部提供資料，F-16型戰機的部頒座艙比標準，單座機為1.33、雙座機為2.5，此次規畫增購66架F-16C/D(Block 70)新式戰機預劃為56架單座機、10架雙座機，經空軍司令部參考同型戰機部隊人力編設情況，初步規畫需編設作戰隊空勤人力為90餘人。但空軍近9年淨增加F-16型戰機飛行員人數有限，且與增購戰機後所需增編空勤人力人數差距頗大，如依目前培訓能量，是否能於115年度新式戰機全數交機前，完成足夠飛行人力培訓工作，不無疑慮。
空軍司令部今日回應表示，空軍針對F-16新増聯隊員額需求及人力編設基準已完成專案檢討，以滿足新興兵力所需，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。
空軍司令部進一步指出，為適應應新式戰機飛行人員需求，參照美軍訓練標準，現行F-16飛行人員僅需適量差異訓練即可擔負戰備；另依各型主力戰機比例逐年調增F-16型機飛行人力，以提升整體戰力。
空軍司令部說，為使飛行人力長留久用，以滿足人力需求，除改善飛行員工作環境及負荷外，已規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全。
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