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影／「特勤形象月曆」重新包裝部隊形象

2019-11-07 14:21攝影中心 記者林伯東／即時報導

國家安全局特種勤務指揮中心上午在台北大直舉行「安維7號專精訓練結訓編成典禮」，現場發布「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，有健身教練資格，在特勤月曆擔任3月份主角，畫面呈現她進行重訓時結實的身材與柔美線條，成為特勤中心力推的形象人物。

國家安全局「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，在特...
國家安全局「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，在特勤月曆擔任3月份主角，結實的身材與柔美線條，成為特勤中心力推的形象人物。記者林伯東／攝影
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國家安全局「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，在特...
國家安全局「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，在特勤月曆擔任3月份主角，結實的身材與柔美線條，成為特勤中心力推的形象人物。記者林伯東／攝影
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國家安全局「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，在特...
國家安全局「特勤形象月曆」，畢業於女性專業士官班第12期、92年班的莊珮甄，在特勤月曆擔任3月份主角，結實的身材與柔美線條，成為特勤中心力推的形象人物。記者林伯東／攝影
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月曆健身

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