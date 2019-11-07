潛艦園區沒了？ 宋瑋莉：欺騙市民 蔡適應：按計畫進行

2019-11-07 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



台船到底有沒有要在基隆廠設置潛艦園區，今天起波瀾，國民黨立委參選人宋瑋莉上午召開記者會，指台船基隆廠長昨天明確說「目前無此計畫」，蔡適應說謊被抓包，和市長林右昌應向全體市民道歉。蔡適應隨後也召開記者會反擊，指宋瑋莉根本搞不清楚全案狀況，選一個立委要把工作往外推，莫名其妙，反批她有156筆土地堪稱基隆地王之一，當然不了解庶民找工作的需求。

宋瑋莉上午在十多名黨籍議員陪同下召開記者會，宋瑋莉說，潛艦國造園區她有3個疑點：一是蔡適應聲稱的1萬5千坪的潛艇產業園區在哪裡？二是蔡適應在臉書說的4、5家已經簽約的廠商是誰？合約在那裡？能夠為基隆市民帶來怎樣的工作機會？三是在選舉期間，民進黨用國家政策及國營事業為特定候選人背書，有違行政中立、濫用國家機器。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

宋瑋莉表示，蔡適應說會要提供超過1萬個就業機會，但昨天市議會市政考察行程，她親自向台船基隆廠廠長唐榮貴詢問，得到的答覆是，有關台船基隆廠要設潛艦園區的事，他也是看到報紙才知道，他特別打電話問董事長，回答是目前沒有此計畫。她要蔡適應不要為了選舉，欺騙市民，林右昌應向市民道歉。

議員呂美玲說，她覺得最可憐的是林右昌市長，既然還在政策規劃，怎麼可以當成政績寫在市政總報告裡面。黨團書記長張芳麗議員表示「我們認為市長也被騙了」。

蔡適應上午10時也召開記者會說明及反擊，由競選總部發言人張顥瀚市議員主持，蔡適應在會中重砲回擊國民黨市議員宋瑋莉誣指潛艦國造、產業園區不存在的指控，蔡適應表示，潛艦國造是國家重要政策，目前整體計畫都按計畫進行，關於基隆潛艦產業園區，是他向台船爭取，潛艦國造應該讓基隆廠也能參與，充份利用國家資源，也為基隆帶來更多工作機會，提議獲得台船及國防部及基隆市政府的支持，目前正在積極規畫盤點，台船也向協力廠商發出訊息，在潛艦國造計畫中，基隆將不會缺席。

針對宋瑋莉詐騙的指控，蔡適應要她先去查閱立法院公報或是去問她同黨國會議員，看這個潛艦國造在立法院是花了多少時間討論才獲得朝野共識，國防委員會的立法委員都非常認真看待此事，宋瑋莉自己搞不清楚狀況，不要隨便抹黑認真關心國家、關心國防的立委。

蔡適應說，潛艦產業園區是要為基隆爭取更多工作機會，就像他要求台船應該讓海巡艦來基隆建造，幫基隆廠找工作，也就是幫基隆廠的上下游協力廠商找工作。宋瑋莉的指控突顯了她問政不認真也不關心基隆，工作機會是人民最關心的事，蔡適應爭取廠商投資為基隆創造工作機會，而宋瑋莉是要把工作機會往外推嗎？

蔡適應也質疑宋瑋莉是基隆民代地王，忙著管理家裡的156塊土地，沒時間關心基隆、沒時間關心國家、更沒時間幫基隆市民爭取工作機會，蔡適應說，宋瑋莉說她是透明力量，她家裡長期從事公共服務，應該要先解釋她的156筆土地怎麼來的？長期從事公共服務的家庭，怎麼累積財富可以有156筆土地遍佈基隆各行政區？

針對蔡適應「地王說」，宋瑋莉辦公室回應表示，蔡適應不敢回答為什麼民進黨永遠都在騙人， 被抓包後還在扯東打西不敢面對問題。