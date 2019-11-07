主力戰機高齡化 立院預算中心：維護費成財務黑洞

2019-11-07 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／即時報導



為維持台海安全，我國軍長期仰賴戰機維持一定空優。但立院預算中心「中央政府新式戰機採購特別預算案」評估報告提醒，空軍現有16型航空器有12型服役逾20年，主力的幻象2000-5型機更屆服役壽期，機隊將失現有優勢，維護成本恐成財務黑洞。

立院預算中心評估報告中指出，空軍現有3款主力戰力中，F-16戰機127架（不含留置美國的15架）、IDF戰機129架與幻象2000-5戰機55架，服役都已超過20以上，已屆中、後壽期，零附件經久使用產生可靠度下降，故障頻率增高等情況。

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F-16戰機2015年全年故障達10711次，至2018年全年共故障已達14338次。幻象2000-5型戰機2015年全年故障達9447次，至2018年全年共故障已達13987次。僅IDF戰機2015年全年故障達15001次，至2018年全年故障次數下修為11203次。

不過若近統計今年1至9月底止，F-16戰機累計已故障8938次，幻象2000-5型戰機累計已故障8192次。而原本去年以前總故障次數下修的IDF戰機，今年至9月底止故障次數卻已達9191次，故障次數仍居高不下。

為確保性能，空軍司令部每年編列的零附件採購與保修費用逐年攀高，2016年至2020年分別編列95.26億元、100.52億元、103.27億元、122.47億元、114.7億元。

預算中心分析明年度預算，發現每架F-16戰機全年需2694.1萬元零附件購置與保修經費，每架IDF戰機全年需2781.9萬元零附件購置與保修經費，每架幻象2000-5型戰機全年更需8109.6萬元零附件購置與保修經費，維護成本所費不貲。

預算中心質疑，空軍編列高額保修經費，各主要戰機故障次數卻仍居高不下，再添購新戰機前，應先檢討既有戰機保修難以確實原因，並落實後勤維保機制。