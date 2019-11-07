空軍採購F-16C/D戰機 立院預算中心憂飛行員不足

2019-11-07 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



洛克希德馬丁日前在台北航太國防工業展攤位上陳列的F-16C/D Block70模型。記者程嘉文╱報導 分享 facebook

蔡政府將以空軍「鳳翔專案」向美方採購66架全新F-16C/D（Block70）戰機，行政院長蘇貞昌下周二也將到立院報告採購特別預算案。立院預算中心昨天出爐的「中央政府新式戰機採購特別預算案」評估報告提醒，以目前我國F-16型戰機飛行員培訓效率，2026年交機後恐面臨有機無人困境。

中國大陸現役各型戰機達2千餘架，在東南部戰區部署J-10、J-11、J-20、SU-35等各型戰機就有600餘架，對我空防威脅日增。但我方F-16A/B戰機、IDF戰機與幻象2000-5戰機3款現役主力戰機中，幻象2000-5戰機已屆服役壽期，須有新戰機加入。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

空軍司令部編列新式戰機採購特別預算，向美方採購66架F-16C/D（Block 70）戰機，並規劃新增「空軍第7戰術戰鬥機聯隊」，以3個戰鬥機作戰隊，各轄22架戰機方式編成，強化台灣本島整體空防安全。

而依據空軍規劃，此次採購的66架F-16C/D（Block 70）戰機，有56架單座機，10架雙座機，初步規劃須編設作戰隊空勤人力90餘人。

但F-16合格飛行員須完成基礎換裝訓，目前國內僅空軍第四聯隊第21作戰隊為主要F-16換訓隊，官校畢業後要花2年6個月取得F-16飛行員資格，其他機種飛行員轉訓F-16戰機，培訓期也要6個月，培訓費時不易。

經統計2011年至今年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員僅129人，但同期間同型機離退非行員人數也有108人，等於近9年來淨增合格飛行員人數僅21人。以這樣的培訓能量，在2026年新式戰機全數交機前，恐難完成足夠飛行員培訓。