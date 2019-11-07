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空軍採購F-16C/D戰機 立院預算中心憂飛行員不足

2019-11-07 11:11聯合報 記者周志豪／台北即時報導

洛克希德馬丁日前在台北航太國防工業展攤位上陳列的F-16C/D Block70模...
洛克希德馬丁日前在台北航太國防工業展攤位上陳列的F-16C/D Block70模型。記者程嘉文╱報導
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蔡政府將以空軍「鳳翔專案」向美方採購66架全新F-16C/D（Block70）戰機，行政院長蘇貞昌下周二也將到立院報告採購特別預算案。立院預算中心昨天出爐的「中央政府新式戰機採購特別預算案」評估報告提醒，以目前我國F-16型戰機飛行員培訓效率，2026年交機後恐面臨有機無人困境。

中國大陸現役各型戰機達2千餘架，在東南部戰區部署J-10、J-11、J-20、SU-35等各型戰機就有600餘架，對我空防威脅日增。但我方F-16A/B戰機、IDF戰機與幻象2000-5戰機3款現役主力戰機中，幻象2000-5戰機已屆服役壽期，須有新戰機加入。

空軍司令部編列新式戰機採購特別預算，向美方採購66架F-16C/D（Block 70）戰機，並規劃新增「空軍第7戰術戰鬥機聯隊」，以3個戰鬥機作戰隊，各轄22架戰機方式編成，強化台灣本島整體空防安全。

而依據空軍規劃，此次採購的66架F-16C/D（Block 70）戰機，有56架單座機，10架雙座機，初步規劃須編設作戰隊空勤人力90餘人。

但F-16合格飛行員須完成基礎換裝訓，目前國內僅空軍第四聯隊第21作戰隊為主要F-16換訓隊，官校畢業後要花2年6個月取得F-16飛行員資格，其他機種飛行員轉訓F-16戰機，培訓期也要6個月，培訓費時不易。

經統計2011年至今年8月底，空軍F-16型戰機新增合格飛行員僅129人，但同期間同型機離退非行員人數也有108人，等於近9年來淨增合格飛行員人數僅21人。以這樣的培訓能量，在2026年新式戰機全數交機前，恐難完成足夠飛行員培訓。

戰機F-16空軍

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