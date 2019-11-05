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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

美軍MC-130又飛台海中線通過海峽

2019-11-05 15:23聯合報 記者程嘉文／即時報導

國防部今天下午發布新聞稿表示：美籍MC-130型機一架，於午間沿臺海中線以東，由北向南飛行，國軍全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

國防部說，對於臺海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。

MC-130J特戰運輸機。圖／美國空軍檔案照
MC-130J特戰運輸機。圖／美國空軍檔案照
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