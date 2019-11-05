軍人酒駕、散播謠言加重其刑 國防部：強化國防安全
2019-11-05 12:49
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
立法院會上午三讀修正通過陸海空軍刑法相關條文，規定軍人酒駕、傳送謠言將加重刑責。國防部認為，此舉可望遏止軍人酒駕事件肇生，也可以強化國防軍事安全維護。感謝立法院支持。
立法院會上午三讀修正通過陸海空軍刑法第72條條文，打擊假消息，規定現役軍人若以廣播電視、網際網路等傳播工具，捏造或傳述關於軍事上的謠言或不實訊息等，得加重其刑2分之1。
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此外，立法院會上午同時三讀修正通過陸海空軍刑法第54條條文，規定軍人曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。
國防部發言人史順文上午表示，這次修法主要是配合刑法第185條之3的修正，遏止軍人酒駕事件肇生；此外，修法也特別對於防制現役軍人散布不實謠言，增列「傳述」手段，以及散布「關於軍事上不實訊息」的犯罪態樣，且明定運用網路等方式散布不實訊息的加重刑度規定，可以強化國防軍事安全維護。
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