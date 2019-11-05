沱江量産型艦部署海巡 綠委要求海委會與軍方戰略合作
2019-11-05 12:39
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
海巡署起造12艘以海軍量產型沱江艦為基礎的600噸級海巡艦，綠委提案要求海洋委員會與軍方應就戰略戰術構想、艦艇維修、人員訓練、港口基地等相關事項進行合作。
民進黨立委呂孫綾在立法院提案表示，台灣四周海域局勢詭譎多變，尤以各國最近著力於強化海洋巡防能量，以確保其海洋權益；因此，我國海巡船艦更新與強化至為關鍵，為當前政府重要政策目標，繼而宣示我國推動國艦國造的強烈決心，以新造現代化船艦提升我國海巡能量。
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提案表示，海巡600噸級海巡艦是以海軍沱江艦為基礎，納入平戰轉換的設計，因此海洋委員會與軍方應就戰略戰術構想、艦艇維修、人員訓練、港口基地等相關事項進行合作，她要求請海洋委員會於2個月內，將與國防部相關合作事項提出書面報告送立法院內政委員會，以利國家整體海洋巡防能力的強化提升。
海巡署艦隊分署回應表示，國防部與海巡署定期召開聯繫會報，針對各項議題研商合作相關事宜。
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