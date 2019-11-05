綠委要求建立海委會空中機隊 強化二線國防力量

2019-11-05 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



立委提案，要求海洋委員會採購定翼機與無人機，建置海洋委員會空中機隊，增強我國二線國防力量，並於3個月內提出書面報告說明。

民進黨立委洪宗熠、鍾佳濱在立法院提案指出，海岸巡防法第12條明定「巡防機關應配置設備及性能適合執行任務之艦艇、航空器、車輛、武器、彈藥、高科技監控系統及其他必要之器械」。過往海巡署雖未購置航空器，但為因應執行任務所需原先與民間租借兩台旋翼機使用。

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提案進一步表示，2003年因應我國「海、空一元化」政策，改由空中勤務總隊統一營運。並根據行政程序法第19條及內政部空中勤務總隊組織法第2條之規定，空中勤務總隊需與行政院海岸巡防署海洋巡防總局簽定支援協定，支援海空聯巡任務每日為3架次，飛行時間6小時，平均全年支援1095架次、22190小時。

提案表示，內政部空中勤務總隊組織法第1條明定設立目的為「執行與支援空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸事項」，以空中勤務總隊現有旋翼機AS365N海豚直升機、UH-60M黑鷹直升機而言，主要任務以救災為主。定翼機編制則僅有1架Beech-200，空中勤務總隊全球資訊網指出：「主要任務為航空攝影、農業災害調查」，其耐航時間僅有4小時。以上編制難以應付現今海洋委員會對大範圍海域進行環境保護、科研調查、海域巡防、犯罪偵防等的需求。

立委提案說，海岸巡防法第4條明定海巡署掌理事項：「海域、海岸、河口與非通商口岸之查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查事項」、「海上救難、海洋災害救護及海上糾紛之處理事項」，但海巡船艦速度多在30節以下，而定翼螺旋槳飛機可達300節，再以光電偵搜儀器有效半徑論，船舶半徑在15浬上下，航空器在500呎飛行高度即可擁有30浬有效搜尋半徑，更遑論一次6到8小時的任務搜索範圍可達11萬平方公里，船艦則要花費將近一週方可完成。在執行分秒必爭的環境污染偵搜、海域巡防、犯罪偵查任務時，定翼機隊的飛行能力及艦載無人機的靈活偵搜能力，重要性不言而喻。

提案指出，定翼運輸機亦可在南沙群島、太平島等離島物資運送任務中擔任重要角色。相較起其他亞洲的國家南韓海洋警察、日本海上保安廳、越南海警、中國海警、菲律賓海岸防衛隊，都有自己專屬的海巡任務機隊，我國海巡任務機隊實屬缺乏，亟需定翼機與無人機提供空中支援能量。