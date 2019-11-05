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陸海空軍刑法三讀 軍人酒駕累犯散布謠言加重刑責

2019-11-05 09:14聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院院會今天三讀通過《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，現役軍人酒駕累犯且致人於死，除最重處無期徒刑，若駕駛公務或軍用車加重刑度二分之一；另外，若以廣播電視、網路等散布軍事上的謠言或不實訊息，也加重刑度，最重可處4年6月徒刑或45萬元罰金。

配合今年5月立院三讀通過《刑法》修法，酒駕再犯且致死最高可處無期徒刑，立法院院會今天再度三讀《陸海空軍刑法部分條文修正草案》，針對現役軍人若為酒駕累犯、或散布軍事假訊息將加重刑度。

修正後第54條條文，明定現役軍人曾犯酒駕經有罪判決或緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；這部分的刑度與一般民眾相同。條文並增訂，若酒駕者駕駛的是公務或軍用動力交通工具，得加重其刑至二分之一。

另外，第72條條文，現役軍人意圖散布於眾，捏造或傳述關於軍事上之謠言或不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；這部分僅做文字上修正，刑度、罰金不變。條文也增訂，若散布的方式是以廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具，得加重其刑至二分之一。

根據國防部法律事務司統計，截至今年2月這三年來，現役軍人涉犯酒駕案件有139件，一共造成36人受傷、4人死亡，但平均刑期僅有2.39個月，其中酒駕致死判決刑度最重僅3年6個月，配合刑法修法已三讀，另外，基於國軍形象，立法院拚三讀修正《陸海空軍刑法》部分條文，加重現役軍人部分刑度。

立法院會今天三讀《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，現役軍人若酒駕累犯且致人於死，...
立法院會今天三讀《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，現役軍人若酒駕累犯且致人於死，最重處無期徒刑，若駕駛公務或軍用車加重刑度二分之一；另外，若以廣播電視、網路等散布軍事上的謠言或不實訊息，也加重刑度，最重可處4年6月徒刑或45萬元罰金。記者／林麗玉攝影
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酒駕軍人空軍

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