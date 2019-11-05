陸海空軍刑法三讀 軍人酒駕累犯散布謠言加重刑責

2019-11-05 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



立法院院會今天三讀通過《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，現役軍人若酒駕累犯且致人於死，除最重處無期徒刑，若駕駛公務或軍用車加重刑度二分之一；另外，若以廣播電視、網路等散布軍事上的謠言或不實訊息，也加重刑度，最重可處4年6月徒刑或45萬元罰金。

配合今年5月立院三讀通過《刑法》修法，酒駕再犯且致死最高可處無期徒刑，立法院院會今天再度三讀《陸海空軍刑法部分條文修正草案》，針對現役軍人若為酒駕累犯、或散布軍事假訊息將加重刑度。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

修正後第54條條文，明定現役軍人曾犯酒駕經有罪判決或緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑；這部分的刑度與一般民眾相同。條文並增訂，若酒駕者駕駛的是公務或軍用動力交通工具，得加重其刑至二分之一。

另外，第72條條文，現役軍人意圖散布於眾，捏造或傳述關於軍事上之謠言或不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金；這部分僅做文字上修正，刑度、罰金不變。條文也增訂，若散布的方式是以廣播電視、電子通訊、網路或其他傳播工具，得加重其刑至二分之一。