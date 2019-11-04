國防部副部長張哲平秘訪新加坡？國防部低調不評論

2019-11-04 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



新加坡與我國之間「星光計畫」，因「中」星簽署「國防交流與安全合作協定」面臨檢討。據傳本月慣例原由陸軍副司令赴星洽談年度星光計畫議約，層級提高為國防部副部長，由空軍司令出身的國防部副部長張哲平率團赴星議約。對於台星雙方遊戲規則是否將有所改變？軍方仍強調，台星雙方關係非僅軍事合作，對台灣而言，長年來新加坡都是極具道義且夥伴關係深厚的友邦，雙方軍事合作關係不受影響。

對此，國防部上午表示，「沒有評論」，不願證實或說明張哲平的出訪任務。

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新加坡與中國大陸上月簽署「國防交流與安全合作協定」，新加坡軍隊與解放軍未來將正式實施交流，包括部隊互訪、雙邊演習、課程交接與軍艦入港等。國安官員認為，美方不會坐視新國武裝部隊擁有的美製裝備赴陸訓練，相關與友邦協訓內容自有美方監控拿捏。

台星「星光計畫」軍事合作計畫已邁入44年，除星國步、砲、裝部隊來台訓練外，早年在前總統李登輝執政時期，新加坡空軍還曾將A-4S超級天鷹式戰機飛抵台東豐年機場，以「星雁計畫」為與我國空軍46假想敵中隊共同使用空戰訓練儀（ACMI）進行對抗訓練。但隨新加坡逐年取得先進武器裝備，我國已失去裝備與戰法優勢，星光計畫對新加坡主要內涵，就僅是我國可提供充足訓練場地。

每年11月是「星光計畫」重新議約期，慣例上是由陸軍派遣副司令層級將領赴星洽談，但由於「中」星簽署新軍事合作協定，而中方向來試圖掣肘星國來台訓練，台星軍事合作關係動見瞻觀。張哲平近期出訪5日，疑赴新加坡洽談議約事宜，但國防部不願證實或說明。而張哲平已於近日返台。