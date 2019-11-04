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東區憲兵隊拆除工程事故 憲指部：強化工安要求

2019-11-04 11:41聯合報 記者洪哲政／即時報導

位於南京東路3段340號的台北市東區憲兵隊大樓正進行拆除工程，今天發生工人遭施工車輛壓住受傷的事件，憲兵指揮部上午表示，詳細事故原因尚待警方釐清中；將持續要求承商落實工安作為，以防類案再生。

台北市東區憲兵隊大樓，於101年部隊裁撒後無運用需求，配合國防部土地活化政策， 於106年核納營改基金財源清冊，於108年7月4日房建物拆除工程由「泰源建材有限公司」承攬，拆除執照於10月18日獲臺北市核發，11月3日申報開工 。

憲兵指揮部表示，今日9時30分執行5樓隔牆拆除工程期間，黃姓工人遭小山貓壓傷，警消獲報於9時36分到場搶救，並於10時9分將傷者送國泰醫院急救，詳細事故原因尚待警方釐清中。

憲指部表示，將持續要求承商落實工安作為，以防類案再生。

位於南京東路3段340號的台北市東區憲兵隊大樓。翻攝GOOGLE EARTH
位於南京東路3段340號的台北市東區憲兵隊大樓。翻攝GOOGLE EARTH
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憲兵北市事故

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