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世界飛安高峰會首在台登場 我續爭取參加ICAO大會

2019-11-04 09:46聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

第72屆世界飛安高峰會（IASS）為全球規模最大飛安會議，今年首度移師台北舉行，交通部長林佳龍致詞時說，過去10年台灣保有最佳的飛安紀錄，做為連結東北亞及東南亞重要樞紐位，有著豐厚的成果。航發會董事長王國材則表示，未來仍持續爭取參加國際民用航空組織（ICAO）大會，希望貢獻並參與國際會議及活動。

這是台灣歷年辦過最大的航空國際會議，有來自37個國家地區，138個與飛安有關的組織及單位，約350名飛安專業人士參加。

林佳龍表示，去年桃園國際機場為近4650萬旅客提供服務，在全球國際機場客貨運量分別為第11名及第五名。此外，台北飛航情報區也為進出本區的6890萬旅客，提供了超過175萬的航管架次服務。

林佳龍說，在安全管理為上，因應ICAO於2007年所提出建立SMS（安全管理系統）要求，2008年起陸續修訂相關民航法規，要求國內航空公司、維修廠、機場和訓練機構等於2016年底建置並實施SMS。2011年發布第一版國家安全計劃（SSP），後續配合ICAO最新法規變動進行修訂，上個月已發布最新修正內容。

林佳龍再舉近期最熱門的議題，表示為了健全遙控無人機管理，研擬民用航空法專章，規範遙控無人機之註冊、人員、活動區域及操作限制等。也建置了全台灣無人機飛行地圖App，無人機使用人在飛行前可查詢辨識位置之安全性及其它注意事項。

航發會董事長王國材則表示，IASS在台盛大舉行，顯示我國對於精進飛安之專業水準及努力為國際所認同。未來仍將持續爭取參加ICAO大會，肩負提升全球航空運輸服務的責任。

IASS三天會議由新加坡航太工業協會榮譽會長Mr. Kok Wah Chow與美國國家航空暨太空總署NASA代理副署長Mr. Robert A. Pearce為開場主講人，共進行11場專題發表與研討，包括全球飛航安全分析、以東方觀點著眼的安全文化、危機控管、未來的無人航空載具、飛行座艙前艙的科技發展、飛航安全分析資料分享、使用ADS-B資訊增進飛航安全、風險管控─飛行運作、修／維護工作安全文化、飛行員訓練、維修安全、飛行員身心健康，以及基礎飛航風險標準。今天下午預計討論波音737MAX安全性等議題。

第72屆世界飛安高峰會(IASS)一連三天在台北登場。圖為交通部長林佳龍致詞。記...
第72屆世界飛安高峰會(IASS)一連三天在台北登場。圖為交通部長林佳龍致詞。記者余承翰／攝影
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